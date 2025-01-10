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最強蛋白區！台中這1區逾8成「逆勢」熱銷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中潭子弘富重劃區「睿嚮大涵」大樓案，吸引后科、潭子科技園區的科技族看房。記者趙容萱／攝影
台中潭子弘富重劃區「睿嚮大涵」大樓案，吸引后科、潭子科技園區的科技族看房。記者趙容萱／攝影

政府重拳打炒房，房市交易轉冷，但根據實登統計，台中去年332件預售新案申報備查，銷售過半共115案，熱銷區以北屯24案最多，占比最高為舊縣區潭子，去年申報10案，高達8案銷售破5成，幾乎案案順銷，堪稱台中「最強蛋白區」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐說，去年房市先熱後冷，第四季央行第七波打炒房發酵轉冷，因此去年台中銷售過半的預售新案，多為上半年推出，靠著前三季的熱銷，去年銷售過半案件數，較前年增10件，也讓建商有更多以拖待變本錢。

台灣房屋根據實登統計，台中去年銷售過半的115案中，以北屯24案最多，其次西屯11案；南屯、沙鹿以10案並列第3；第4為潭子8案、第5為太平5案；其中，沙鹿、潭子及太平屬於舊縣區蛋白區。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾說，北屯區人口逾31萬人，為中台灣第一大區，剛性需求旺盛，加上區域內14期、機廠總站、單元12、廍子等新興重劃區，推案量大，高銷售率建案也相對多。

​台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，沙鹿、潭子及太平是蛋黃區外溢發展的第一排，加上有交通建設話題，磁吸市區外溢的小資買盤轉進，總價1200萬以內的首購型案件多半能順銷。

陳定中指出，潭子有后科、潭子科技園區、聚興產業園區帶來人口紅利，加上交通建設利多、品牌建商推案，造就台中最強蛋白區。

陳定中分析，台中去年高銷售率建案，主要為三類產品，首先是生活機能佳的「平價首購宅」，靠首購買盤衝出一篇天；再來為華固、國泰、雙橡園等知名業者打造的「品牌建商宅」，在口碑加持下擄獲消費者；此外，推案量少的「稀有透天宅」，在供給有限下奇貨可居，頗受傳統家庭青睞，因此銷路也相對平順。

台灣房屋根據實登統計，台中潭子去年10案預售新案申報備查，8案銷售破5成，堪稱台中最強蛋白區。圖／台灣房屋提供
台灣房屋根據實登統計，台中潭子去年10案預售新案申報備查，8案銷售破5成，堪稱台中最強蛋白區。圖／台灣房屋提供
潭子科技產業園區。記者趙容萱／攝影
潭子科技產業園區。記者趙容萱／攝影

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