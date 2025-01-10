快訊

冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

強烈冷氣團達標…全台都寒冷！ 1縣市「體感溫度」零下1度

洛杉磯野火5死 拜登訪災區竟稱「有好消息公布」網友怒罵：腦壞掉

沛波營收／2024年突破93億元 年增近二成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）2024年12月自結營收新台幣7.93億元，月增5.32%，較2023年同期增加8.5%；累計2024全年自結營收為新台幣93.13億元，年增19.01%，續創歷史新高。

沛波總經理黃霈櫻表示，2024年全年營收突破93.13億元，再創佳績，主要受惠於全台營建業對鋼筋需求的穩健支撐，以及鋼品買賣業績的持續挹注，推升整體營運表現。

黃霈櫻表示，儘管鋼市的整體走勢仍需觀察，但商辦、企業廠房擴建、政府公共建設及營建商持續推案等國內建築用鋼筋需求。隨著彰濱二廠已完工並投入生產，其新增產能效益逐步顯現，為公司未來營收增長注入新動能。展望2025年，沛波對未來營運前景保持樂觀，成長動能有望延續。

新台幣 營收

延伸閱讀

廣州海關推20新措施

豐興去年12月合併營收年增7% 本季看淡

鄉林兩岸推案 動起來

賴惠員安排台南考察蘭花園區 盼台灣國際蘭展籌備順利

相關新聞

台泥通過 SBTi 1.5度減碳目標 設定發布人權環境盡職報告

台泥（1101）10日同時宣布兩項接軌國際的消息，一是正式通過SBTi 1.5度減碳目標設定；二是發布台泥首本人權與環境...

保瑞營收／去年全年192.6億元、增35.6%創高 中壢廠加入新產能

保瑞（6472）10日公告2024年12月自結合併營收19.85億元，月增17.98%、年增107.93%；累計2024...

中鋼2月月盤價持平 推多元配套方案協助用戶爭取訂單

中鋼（2002）2月月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單；開平盤價為考量下游庫存仍處調整階段，為穩...

碳費在即…全國建商示警：綠色通膨恐害房價飆漲

我國將邁入碳定價時代，預計明年開徵碳費。中華民國不動產聯盟理事長林正雄昨示警，碳費、電費等綠色通膨，恐帶來高房價挑戰，喊...

最強蛋白區！台中這1區逾8成「逆勢」熱銷

政府重拳打炒房，房市交易轉冷，但根據實登統計，台中去年332件預售新案申報備查，銷售過半共115案，熱銷區以北屯24案最...

統一砸近25億元 買網家3成股權

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾六萬張普通股，持股百分之卅並取得兩席董事。網家昨公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。