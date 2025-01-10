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統一砸近25億元 買網家3成股權

聯合報／ 記者林海／台北報導

網路家庭PChome去年以私募方式，引進統一作為股東，統一認購網家逾六萬張普通股，持股百分之卅並取得兩席董事。網家昨公告認購金額為每股四十元，高於先前預期，網家也將獲得統一廿四點六八億元資金挹注。

網家此次私募已在去年底的股東臨時會通過，網家昨公告價格，經擇定採前五個營業日普通股收盤均價四十三點五八元，與定價日前卅個營業日普通股收盤均價四十九點二二元，取兩者較高的四十九點二二元為參考價格。經綜合考量，訂定四十元為這次實際私募價格，未低於參考價格的八成。

統一參與網家私募，在電商市場投下震撼彈。統一表示，看好未來電子商務發展態勢，將持續進行相關投資，這次認購PChome私募普通股即是如此考量。

網家 股東臨時會 認購

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