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台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

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高鐵董座江耀宗卸任

聯合報／ 記者胡瑞玲邱瓊玉／台北報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。聯合報系資料照
台灣高鐵公司董事長江耀宗。聯合報系資料照

高鐵人事大地震。擔任台灣高鐵董座近九年的江耀宗，傳出下周將卸任。對此，交通部昨證實，已在昨報奉行政院同意，董事長職務將由總經理鄭光遠代理。

交通部表示，台灣高鐵於二○一五年經政府協助完成財務改善後，已成為公有民營公司，財務穩健並掛牌上市。江耀宗擁有豐富專業學經歷，二○一六年十月十八日被委以重任接棒擔任董事長，至今已任職八年三個月之久，感謝江耀宗完成階段性目標，使台灣高鐵業績屢創新高，成為全球軌道運輸標竿企業，奠定永續發展基礎。

現年七十二歲的江耀宗，曾任中鋼碳素化學公司董事長、高捷董事長、中鋼董事長、中華航空公司董事長、行政院公共工程委員會副主任委員、北市府捷運工程局長及國家中山科學研究院研究員等職。

國營事業的檢討，在賴清德政府上台後，交通部轄下國營事業，包含中華郵政、中華電信均已陸續完成人事調整。

交通部表示，在董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，將借重鄭光遠專業性，暫代理董事長職務。

交通部 財務 高鐵

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