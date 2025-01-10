聯賣機制加持 永慶吸引同業加盟

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
在永義房屋店東周偉文帶領下，團隊以近4,400萬元業績，獲年度經營菁英獎。永慶房產集團／提供
在永義房屋店東周偉文帶領下，團隊以近4,400萬元業績，獲年度經營菁英獎。永慶房產集團／提供

房仲年資近20年的周偉文，因認同永慶集團對「先誠實再成交」的堅持與落實，加上嚴謹完善的聯賣機制，選擇繼續在此創業當「頭家」。他直言，聯賣不僅帶來業績，也將團隊共好的精神融入文化，降低各店營運風險，提升客戶滿意度，也確保永續發展的根基。

展望2025年，周偉文指出，我們將持續把握每次服務機會、創造好口碑，期許年底再站上菁英會舞台領獎。

無獨有偶，永慶加盟四品牌的精彩表現，也吸引眾多同業加盟，有巢氏房屋台北灣新市加盟店就是其中之一。在店長陳韋蒔帶領下，十多年前從知名加盟房仲轉招，今年以逾4,500萬元業績，勇奪「有巢氏房屋2024全台店總業績競賽獎-超群獎」。陳韋蒔開心表示，「很滿意團隊表現，這個榮耀是屬於他們的。」

陳韋蒔分享，因為找到認同互助合作的夥伴，他們會主動扶持績效較差的夥伴，邀請他們一起帶看、分享業績，大家都願意以正面心態面對每次服務機會。夥伴們在每月初設定目標，管理階層即時建議、提供協助，帶動團隊一起向上提升。搭配加盟總部〈聯賣平台〉，讓第一線人員可輕鬆配案、接到委託能快速成交，還有用得很順手的〈i智慧Pro系統〉及〈i學苑〉政策宣導和績優分享課程，讓團隊在淡水地區開出四間加盟店。

前身是在地自營品牌的台慶不動產淡水新芝蘭加盟店，深耕淡水、三芝、石門長達40多年，在店東陳文肯、店長陳宏彬帶領下，於2019年轉招加盟。永慶集團的〈聯賣〉、〈i智慧系統〉和數位工具，是他們轉戰的主要原因。

陳宏彬笑說，在物件和客戶資料數位化後，人員工作效率大幅提升，可以專注把客戶服務好，加上永慶加盟四品牌淡水聯賣區的完善運作，帶進上千件待售物件，讓客戶有多元選擇，好口碑和業績自然相伴而來。

陳宏彬坦言，聯賣、系統平台和數位工具，這些是單一自營店頭無法比擬的充沛資源！不僅讓成交速度快轉，客戶滿意度隨之提升；也為快速創造業績，也成為人才招募利器。團隊2024年創造逾3,200萬元業績，其中聯賣貢獻超過三成，團隊也獲頒「台慶不動產2024全台店總業績競賽獎-風雲獎」，成為區域指標店。

台慶不動產淡水新芝蘭加盟店深耕在地逾40年，永慶集團聯賣、數位工具是轉招加盟主因。永慶房產集團／提供
台慶不動產淡水新芝蘭加盟店深耕在地逾40年，永慶集團聯賣、數位工具是轉招加盟主因。永慶房產集團／提供

房仲 榮耀

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