永慶集團四品牌 績效創高

第七波信用管制2024年9月上路，衝擊台灣房地產市場。然而，永慶房產集團旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－2024年在北台灣（台北、新北、基隆）的績效，依舊續創新高、開紅盤。

永慶加盟四品牌深耕台北、新北、基隆，是區域最具規模的加盟房仲品牌，共計逾235家店、近3,400位夥伴。2024年在36%高聯賣率的助攻下，交出47億元業績、年增達21%的亮眼成績，推升北北基單店平均業績逾2,140萬元，印證「最強永續發展及創業平台」美名。

而且，永慶加盟四品牌北北基聯賣業績較2023年同期成長超過三成、突破17億元，單店平均聯賣業績更一舉突破780萬元，絲毫不受限貸令影響。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成笑說，面對大環境變動，我們成功經驗十足。

莊志成指出，永慶加盟總部成立超過20年，不只成功打造四大加盟品牌，還有直營成功經驗挹注，加上「聯賣制度」結合不斷優化的系統平台、數位工具，帶領全台加盟店創造高達8,800億元的總成交金額，帶動業績突破387億元，年增超過三成，再次寫下新紀錄。

其中北北基在激烈競爭中脫穎而出，成就年度有兩間加盟店業績破1億元、超過40位達成千萬業績的房仲菁英，新展店數直逼30家店。

在董事長孫慶餘帶領下，永慶房產集團落實「先誠實再成交」理念，吸引志同道合夥伴加入，為消費者打造公平交易的房產平台，加速提升產業環境，助夥伴成就更大事業舞台，永慶不動產林口吉祥公園加盟店就是最佳案例。該加盟店店東黃俊碩2018年從信義房屋轉戰永慶不動產，兩年後升任店長，2023年底與老店東林明勇合作成立此間加盟店。

開幕一年，黃俊碩帶領團隊在2024年底創下1.2億元驚人業績，其中逾5,500萬元來自聯賣貢獻，更成功站上菁英會頒獎舞台，領取「永慶不動產2024全台經營菁英獎第二名」獎牌。

他指出，永慶房產集團聯賣環境健全、且持續優化，打破房仲「零和競爭」，讓加盟店願意一起做大商機，加上加盟總部落實誠實服務，都是成功關鍵。

同樣來自內部創業的永義房屋淡水新市影城加盟店，店東周偉文在2022年4月開店創業，短短三年不到就帶領團隊以近4,400萬元業績，站上許多人員夢寐以求的菁英會頒獎典禮，獲頒「永義房屋2024全台經營菁英獎」。周偉文感性地說，「每個人的付出都值得讚賞，團隊合作總能創造奇蹟。」