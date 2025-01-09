巨大今年表現 審慎樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

對於2025年自行車市場的表現，巨大集團董事長劉湧昌昨（9）日以審慎樂觀來形容。劉湧昌表示，自行車最壞的時候已經過了，期許今年繼續成長。

劉永昌指出，去年9月中國大陸自行車市場急凍的情況，在元旦過後這近十天，巨大（9921）的接單比起去年同期有超過10個百分點的成長，一掃原本的悲觀氛圍。雖然2025年才剛開始，還存在許多變數，但仍期許巨大各市場都能有雙位數的業績成長。

劉湧昌說，半年前他就說最壞的時候已經過了，在疫情過後景氣反轉時，巨大遭遇到兩大考驗，一個是應收帳款的問題，一個是庫存的問題。OEM客戶的應收帳款問題已經解決，只剩下庫存問題，目前看起來，巨大在歐洲的電動輔助自行車庫存較高，美國的庫存較低，以巨大集團的資源和能力，這些都在非常可控的範圍之內。

至於大陸近兩年都已經是巨大最大的市場，去年不計稅負，銷售金額超過200億元。大陸市場在去年9月急凍，經過巨大的分析與探討，發現是去年9月在大陸發生兒童騎車到未完工開放的公園發生事故，官方對自行車相關網路管控後，自行車市場氛圍丕變。也有不少業者認為全年業績已達成，庫存也足夠，不再進貨，使得市場急凍。

在巨大的三大市場中，歐洲、美國、大陸庫存都在可控範圍，大陸、美國的訂單陸續釋出，今年才剛開始對全年的表現還很難評估。

巨大 自行車 車市

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