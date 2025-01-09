巨大五策略 建騎行生態圈

巨大集團全新經營團隊亮相，巨大董事長劉湧昌、執行長劉素娟昨（9）日共同宣示未來集團策略，提出五大方向，包括「智造、高端、電動、客製、綠能」，將引領集團建構自行車騎行生態圈（ecosystem）。

巨大集團新領導團隊已於2025年1月1日就任，劉湧昌正式接任董事長，劉素娟升任執行長，昨日巨大集團於總部舉辦新領導團隊媒體見面會，劉湧昌與劉素娟向外界正式發布集團未來願景與策略計畫。

巨大第三任領導團隊策略重點

五大策略方向包括：一、製造廠的智動化、匈牙利廠與越南廠的建置，將更強化製造供應實力；二、透過Liv女性品牌與CADEX高端零組件品牌，持續拓展新客群；三、E-bike電動車、DCF動態智能Fitting系統；四、擴大量產客製化等產品與服務方案，將協助消費者提升騎乘體驗；五、回收材製產品與認證二手車運營則是集團回應ESG浪潮的全新投入。

巨大（9921）經營團隊指出，上列多項方案勢必成為集團建構自行車騎行生態圈的利器，也是未來驅動業績成長的有力引擎。

劉素娟昨日表示，短期積極去化庫存非常重要，中長期的策略是創新持續發展，長期並將持續引領自行車產業，讓台灣作為自行車王國美譽持續。

巨大董事長劉湧昌曾任執行長八年，帶領巨大集團實現多項重大指標，鞏固了從研發、製造直至銷售的完整價值鏈運作基石，業內指出，他此次升任董事長有望帶領集團更上層樓。

劉湧昌將執行長位置交給妹妹劉素娟，後者自2005年加入巨大集團以來，歷經多項不同職務歷練，尤其是在品牌推廣及市場拓展方面，敏銳的洞察力與傑出的管理能力成為升任執行長的關鍵。

劉素娟表示，在她進入巨大的這20年間，現在因為地緣政治、關稅壁壘等國際因素，以及自行車產業現存的庫存問題，可以說是過去以來絕無僅有的動盪時刻。現在接手巨大執行長，庫存去化非常重要，優化通路與強化消費者互動將有助於去化庫存，庫存有方法可以解決，台灣目前已經沒有庫存問題，過年後他將率團隊到美國，以台灣經驗處理庫存問題。

劉素娟指出，巨大是ONE AND ONLY，全世界獨特的集團，從產品生產到銷售到售服到鼓勵消費者騎車全價值鏈的經營，而且零售商支援都很強大。不只是生產自行車的技術很強，而且可與消費者對話，藉由與消費者的對話可以拿到源源不斷產品開發的養分。