中華電董座：2025年獲利拚八年新高
中華電信（2412）昨（9）日舉辦總公司尾牙的感恩餐會，董事長簡志誠表示，2024年營運超乎財測高標，且連續七年穩定成長，創七年新高，2025年營收、獲利也可望再創八年新高。
中華電信感恩餐會主題為「以AI啟動未來」，2025年要「穩穩」向前邁進，永遠驚艷領先。
簡志誠表示，2024年營收2,300.3億元，每股純益4.8元，超越全年財測高標，成果豐碩。中華電信昨天並公布去年12月營收250.1億元，年增12.7%，每股純益0.37元。2024年全年營收年增3.1%，歸屬母公司業主淨利372.1億元，年增0.8%，每股純益4.8元，營業淨利、稅前盈餘及每股純益皆超越全年財測高標。
簡志誠指出，營運成果與大家分享，除2024年定額加薪3,000元，加發一次性獎金、提升福利等，2024年營運續創佳績， 2025年再定額加薪2,400元，增加伙食補助至3,000元，新增交通津貼1,000元，並加發一次性獎金2萬元。
展望未來，簡志誠指出，面對數位轉型、AI浪潮及淨零趨勢，中華電信將進行雙軸（數位與淨零）轉型，希望今年實現連續八年營收創新高的紀錄。
簡志誠指出，將積極執行精簡產品路線與流程，務實資源分配，進行AI智慧化，優化組織與資產等三大策略，使公司更靈活韌性。
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