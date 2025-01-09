中華電開課 推動數位平權

中華電信（2412）致力於推動數位平權，透過智慧學堂與數位賦能計畫，實現對樂齡與偏鄉族群的關懷，展現科技溫度與落實企業社會責任。

中華電信指出，各地營運處攜手地方政府與社會團體，針對長者需求設計數位學習與防詐宣導課程，從都會到偏鄉全面推動數位平權。

中華電信台北營運處與台北市警局合作，2024年6月至9月舉辦「防詐宣導列車」，深入日照中心與社區協會，幫助404位銀髮族學習辨別詐騙手法及使用SOS緊急求救功能，增強長者的防詐意識，提供友善的數位應用教學，涵蓋健康體操、手機簡訊辨識及網路安全。

台北營運處總經理蘇振乾表示，舉辦超過20場智慧學堂，中華電信結合科技應用與防詐意識，實現數位平權，善盡企業社會責任。

中華電信南投營運處聚焦偏鄉長者需求，例如於名間鄉大庄村舉辦「智慧學堂樂齡課程」，結合手機操作、防詐技巧與健康照護知識，幫助50位長者掌握實用技能，增強自我保護能力與社交互動。南投營運處總經理謝忠達說，不僅是科技與健康的知識分享，更是企業關懷長者、促進數位平權的重要實踐。

中華電信新北營運處推動智慧學堂，2024年舉辦10場活動，涵蓋手機App教學、防詐宣導及數位生活應用等，幫助長者學習社交媒體、影音製作及常用生活App。現場設置分組教學，志工一對三指導。新北營運處總經理陳明崇說，透過智慧學堂縮短長者數位落差，增強防詐意識，實踐企業與社會共好的理念。

中華電信嘉義營運處則深入阿里山鄉豐山村舉辦「再生電腦愛送偏鄉」數位學習營，捐贈再生電腦，並結合夜間數位課程，幫助村民學習社群應用、防詐知識及網路障礙排除，提升數位技能與生活便利性。嘉義營運處總經理林永山表示，以科技與溫暖走入偏鄉，縮小數位落差，助力居民擁抱數位未來。

中華電信各地營運處將持續推動多元族群關懷與數位平權，將科技便利與溫暖帶給需要幫助的人，為社會創造更多希望與可能性。