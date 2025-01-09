中華電開課 推動數位平權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信台北營運處與台北市警察局南港分局舉辦智慧學堂與全民識詐。中華電信／提供
中華電信台北營運處與台北市警察局南港分局舉辦智慧學堂與全民識詐。中華電信／提供

中華電信（2412）致力於推動數位平權，透過智慧學堂與數位賦能計畫，實現對樂齡與偏鄉族群的關懷，展現科技溫度與落實企業社會責任。

中華電信指出，各地營運處攜手地方政府與社會團體，針對長者需求設計數位學習與防詐宣導課程，從都會到偏鄉全面推動數位平權。

中華電信台北營運處與台北市警局合作，2024年6月至9月舉辦「防詐宣導列車」，深入日照中心與社區協會，幫助404位銀髮族學習辨別詐騙手法及使用SOS緊急求救功能，增強長者的防詐意識，提供友善的數位應用教學，涵蓋健康體操、手機簡訊辨識及網路安全。

台北營運處總經理蘇振乾表示，舉辦超過20場智慧學堂，中華電信結合科技應用與防詐意識，實現數位平權，善盡企業社會責任。

中華電信南投營運處聚焦偏鄉長者需求，例如於名間鄉大庄村舉辦「智慧學堂樂齡課程」，結合手機操作、防詐技巧與健康照護知識，幫助50位長者掌握實用技能，增強自我保護能力與社交互動。南投營運處總經理謝忠達說，不僅是科技與健康的知識分享，更是企業關懷長者、促進數位平權的重要實踐。

中華電信新北營運處推動智慧學堂，2024年舉辦10場活動，涵蓋手機App教學、防詐宣導及數位生活應用等，幫助長者學習社交媒體、影音製作及常用生活App。現場設置分組教學，志工一對三指導。新北營運處總經理陳明崇說，透過智慧學堂縮短長者數位落差，增強防詐意識，實踐企業與社會共好的理念。

中華電信嘉義營運處則深入阿里山鄉豐山村舉辦「再生電腦愛送偏鄉」數位學習營，捐贈再生電腦，並結合夜間數位課程，幫助村民學習社群應用、防詐知識及網路障礙排除，提升數位技能與生活便利性。嘉義營運處總經理林永山表示，以科技與溫暖走入偏鄉，縮小數位落差，助力居民擁抱數位未來。

中華電信各地營運處將持續推動多元族群關懷與數位平權，將科技便利與溫暖帶給需要幫助的人，為社會創造更多希望與可能性。

中華電信 偏鄉

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