台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

台灣高鐵公司今晚傳出重磅消息，交通部今晚證實，已在2025年1月9日報奉行政院同意，台灣高鐵公司董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。

現年72歲的江耀宗，曾任中鋼碳素化學公司董事長、高雄捷運公司董事長、中國鋼鐵公司董事長、中華航空公司董事長、行政院公共工程委員會副主任委員、台北市政府捷運工程局長及國家中山科學研究院研究員等職。

江耀宗2016年接任高鐵董座一職，迄今已8年多，任職期間也發生不少爭議，包含2016年出任高鐵董座時帶頭自願減薪，從每月70萬減至每月35萬，卻被踢爆另編獎金恰好補足原薪，等於假減薪，但高鐵反駁並表示皆按照交通部規定辦理。

2022年4月1日高鐵因東南水泥施工意外波及，造成高鐵左營站雙向癱瘓，江耀宗當時被批評在應變過程中「神隱」，沒有積極應對，事後高鐵發出4點聲明澄清，強調在內部分級負責應變機制下，江耀宗均全程掌握，經營績效可受各界檢視公評。

2024年5月高鐵被爆在股東會公布修訂公司章程，增訂「有關董事長之離（退）職給與事宜」相關內容，被質疑為江耀宗量身定做，疑似自肥約564萬元退職金；對此，高鐵說明，章程調整依董事會決議辦理，股東常會出席股東有95.5％高票通過，強調完全依法依規。

國營事業的檢討，在賴清德政府上台後，交通部轄下國營事業，包含中華郵政、中華電信均已陸續完成人事調整；交通部今晚也證實，已在2025年1月9日報奉行政院同意，台灣高鐵公司董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。

交通部指出，台灣高鐵於2015年經政府協助完成財務改善後，已成為公有民營公司，財務穩健並掛牌上市。江耀宗於2016年10月18日被委以重任接棒擔任董事長，至今已任職8年3個月之久，感謝江耀宗完成階段性目標，使台灣高鐵業績屢創新高，成為全球軌道運輸標竿企業，實現歷史性成就、奠定永續發展基礎。

交通部表示，在董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，將借重現任總經理鄭光遠專業性，暫為代理董事長職務，持續為社會旅運大眾提優質的旅程服務。