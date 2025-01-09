交通部證實 高鐵董座江耀宗卸任、由鄭光遠暫代職務
國營事業高層人事再傳變動，交通部9日晚間證實，高鐵董事長江耀宗由於階段性任務完成即將卸任，至於接任的人選擇尚未出爐，將會先由高鐵總經理鄭光遠暫代職務。
交通部指出，已於1月9日報奉行政院同意，台灣高鐵公司（2633）董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。
交通部說明，台灣高鐵於104年經政府協助完成財務改善後，已成為公有民營公司，財務穩健並掛牌上市。江耀宗擁有豐富專業學經歷，2016年10月18日被委以重任接棒擔任董事長，至今已任職8年3個月之久，感謝江耀宗完成階段性目標，使台灣高鐵業績屢創新高，成為全球軌道運輸標竿企業，實現歷史性成就、奠定永續發展基礎。
交通部指出，在董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，將借重現任鄭光遠專業性，暫為代理董事長職務，持續為社會旅運大眾提優質的旅程服務。
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