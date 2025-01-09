北市信義區A辦有效租金超車上海、東京 每平方公尺567美元

2024年第4季台北市信義商業區A辦表現優異，空置率躍大中華區一線城市最低，其中台北市以每平方公尺有效年租金567美元、超越亞太一級城市上海、東京，展現亞太商業核心潛質；仲量聯行董事總經理侯文信認為，在科技業穩健擴張下，2025年台灣商用不動產市場將是審慎迎接新局。

仲量聯行董事總經理侯文信9日在商用不動產市場年度記者會中表示，台北市信義商業區在2024年亞太精華商業區中表現亮眼，與新加坡皆屬空置率落在5%~10%區間，表現優於空置率超過10%的上海核心商業區、北京核心商業區及香港中環，為大中華地區最佳。

另外，若扣除公設坪數、以淨室內坪數的有效租金來看，侯文信指出，信義商業區有效租金已超越上海核心商業區和東京五大區，並逐步縮小與香港中環的差距，展現亞太商業核心潛質。

除了台北市信義商業區在亞太一級指標城市精華區中表現不俗，2024年整體台北市A級辦公室租賃市場亦表現出色。

以2024年全年來說，台北市A辦成交量體達五萬坪，其中台北核心商業區成交量體突破3萬坪，全年累計為33,428坪，而下半年台北核心商業區合計成交量體為16,016坪，讓2024年下半年及全年度成交量皆創2019年疫情以來新高，去年第4季成交量體亦有9,191坪。此外，南港商業區亦有18,577坪成交，達到整體A辦之36%比例，儼然成為台北市新興辦公商圈。