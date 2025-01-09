管理錦囊／扼殺創意三件事 引以為戒

企業的創意（creativity）與創新（innovation）息息相關。考量創意是一種未來的可能性，那麼有些看似天馬行空的想法或理念，只要有朝一日付諸實現，或可成為獲利可觀的創新方案，此時管理者應該嘗試停下腳步，聽聽看這些關於創意與創新的獨到見解。

話雖如此，許多主事者往往在不經意的情況下，做了許多扼殺創意的事情，卻不自知。而這種下意識的反應，源自於長久以來的慣性思維，容易讓人掉入先入為主的意識之中，導致與良機失之交臂。

因此，企業時常關注於「為何組織成員缺乏創新的動能與意願？」以及「如何才能誘發這種動能與意願？」

歸納職場30餘年來的所見所聞，提出管理者不自覺常犯的三件錯事，分述如下。

第一件事，否定早於肯定

對於員工天馬行空的創意與發想，主管直覺反應經常就是三個字隨口而出：「不可能。」主管口中的不可能，其實是源自於超乎主管自己的想像，而非創意本身的可行性。

若是能夠先予以口頭肯定，鼓勵員工朝向行動發展，將焦點放在創意本身，而非個人情緒與看法，才不至於澆熄員工創新熱情的火苗。

第二件事，質疑先於信任

對於員工天馬行空的創意與發想，主管最常見的反應多半是「你憑什麼確定？」

這種質疑也是出自直覺的反應，多半源自於自我保護心機制與多做多錯的保守心態所使然。

若是能夠主動展現出信任的善意，激發員工勇於創新的勇氣。如此才會有源源不絕的點子，也才能把創意落實成為可行的創新方案。

第三件事，反對大於支持

對於員工天馬行空的創意與發想，「不可行」往往是主管主觀預設的結論，而非經過深思熟慮的結果。

試問尚未進行評估的創意，何來不可行之說，這種先射箭、後畫靶的邏輯觀，對於創意的殺傷力最大。

若是能夠不急著反對，嘗試著站在支持的立場來思考，不要用舊思維來束縛自己，或許就不至於造成與創意擦身而過的缺憾。

這些打破常規的想法，往往是一種掙脫既有知識或常識所束縛的開創行為，雖然誰也無法預測成功與否，但是不可否認，這種源自於挑戰已知的思維，往往是破解未知的通關密碼。

最經典的案例，莫過於美國製造公司3M所推動的「15%原則」，即允許員工花15%的上班時間，去做個人小專案。

而暢銷全球的便利貼（Post-it Note）就是這樣被員工史賓賽．希爾弗（Spencer Silven）在公司的實驗室發明出來。

新世代的管理者應引以為戒，不應被官大學問大的思維與組織文化所制約，如此才不會造就出「坐擁寶山而不自知」的遺憾。