會計師看時事／產業控股 創造新成長曲線

在全球產業重組的巨浪中，就屬日產與本田的強強聯手無疑是2024年最受矚目的產業大事。這項攜手組建控股公司的戰略決策，不僅為日本汽車產業投下震撼彈，更為全球傳統製造業在面對轉型挑戰時，提供了嶄新的思考方向。

時勢所趨，產業控股成為突圍新路。從歷史經驗來看，產業整合往往發生在技術革新或市場巨變的關鍵時期。就在2023年，全球工具機產業便經歷了一波整併潮，德國DMG Mori透過控股模式整合了三家專業工具機廠，強化其在智慧製造領域的競爭力。放眼2024年，日產本田的聯姻案例更凸顯出，產業控股已然成為企業突破成長瓶頸的關鍵選項。

觀察日產本田的整合時程，從2024年3月的策略合作到12月宣布成立控股公司，短短9個月的快速推進反映出企業對市場變局的高度警覺。這種緊迫感其來有自，全球產業正面臨前所未有的大轉型，包括：數位技術重塑產業價值鏈、永續發展帶來的商業模式變革，以及地緣政治引發的供應鏈重組。

在這樣的背景下，許多營運狀況尚可的企業也開始思考透過產業控股來強化競爭優勢。

日產本田的案例特別值得關注的是其整合模式。雙方預計在2026年完成控股公司的設立，預估合併後年營收可達30兆日圓。這種規模效應的背後，體現了產業控股的三大價值：

一、技術整合加速創新

新控股體系將整合雙方在電動化與智能化的技術優勢，這種研發資源的共享模式，可望將縮短研發時間與go to marketing的時間。

二、資源優化提升效能

通過控股平台，企業可以優化產能配置、整合供應鏈，並共享全球銷售網絡，預計可提升整體營運效能。

三、品牌價值得以保存

在控股架構下，各企業得以保持原有的品牌特色與企業文化，這對擁有悠久歷史的製造業而言特別重要。

觀察全球成功的產業控股案例，包括西門子能源控股的轉型、通用電氣航空引擎業務的整併等，都印證了幾個關鍵成功要素，包括明確的整合願景與時程規劃、靈活的治理結構設計、專業的整合管理團隊，以及持續的溝通與文化融合。

隨著日產本田聯合控股案的推進，以及三菱汽車可能的加入，這股整合浪潮很可能進一步擴大。展望2025年，預期將看到更多產業領域出現類似的整合案例。對於工具機等傳統製造業而言，關鍵不在於是否要進行整合，而在於如何選擇最佳的整合時機與夥伴。

全球產業正處於一個關鍵的轉折點，企業領導者需要以更開放的心態，思考透過產業控股來創造企業的第二成長曲線。日產本田的案例告訴我們，即便是百年企業，也需要與時俱進，在適當的時機做出策略性的轉型決策。這或許就是擺脫產業衰退宿命的新契機。