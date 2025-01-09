台中再添生活美學新地標！忠泰「老佛爺廣場」重磅登場

台中再添生活美學新地標！忠泰集團攜手時尚傳奇大師Karl Lagerfeld打造的台中「老佛爺廣場」9日閃耀登場，廣場坐落於台中科博館與草悟道交會的黃金地段，集結日系精品咖啡、特色書店、居家美學與藝術等元素，為台中創造全方位精緻生活體驗。

忠泰集團副董事長李彥良表示，忠泰集團所發展的事業已有七大領域，包括大家所熟悉的建築，還有生活開發、商場零售、藝術文化等，在探索這些事業的過程中，也把許多國際級的精彩人物帶進台灣。

李彥良說：「接下來，我們將在台中成立中部辦公室，提供第一手最完整的高品質服務，同時也正積極整合台中多塊土地，展現出耕耘區域的決心」。

李彥良強調，忠泰集團不只專注建築本業，更跨足藝術領域、生活開發事業及文化產業，以「一個更好的明天 （A Better Tomorrow）」為企業願景，致力與國際專業品牌集團合作，構築結合藝術、美學、美食的生活平台。

包括最具代表性的大直水岸豪宅「輕井澤」、「代官山」，結合豪宅與生活場域的「忠泰明日園區」，以及首座以策展為主題的「NOKE忠泰樂生活」商場等，皆糅合了品牌獨有的設計品味與國際視野，不斷為城市生活創立新標竿。

作為台中首案的「忠泰老佛爺」，也延續忠泰品牌獨特的美學視角，不僅邀請時尚大師Karl Lagerfeld首次跨足建案設計，同時也邀請到英國地景裝置藝術家Wolfgang Buttress，創作直徑達10公尺的大型裝置藝術《流明》。

該藝術品最大的亮點，就是透過美國太空總署（NASA）的支援，將來自太陽的即時訊號化為雕塑表面的照明陣列，任何時刻都能在台中感受與太陽的相互關連。

除了建築空間精心規劃之外，忠泰集團更引進多項精緻生活品牌，打造「老佛爺廣場」，如首度進駐台中的東京精品咖啡品牌「ONIBUS COFFEE」，店面設計由日本建築師TORAFU ARCHITECTS操刀，結合本地紅泥牆築牆技法，以空間串連咖啡，把「從產地到杯中」的品牌精神完美呈現。

繼台北大安及大直店後，「Slice幸福切片」也在老佛爺廣場設點，該品牌秉持「Grocery to Table」的概念，持續以歐陸精選餐酒及老饕食材，成為鄰里的美味據點。

而忠泰旗下選品概念店「明日家居」及「北歐櫥窗」，此次也攜手展開超過200坪的全新門市，匯集全球知名設計品牌、選品、還有精品家具、家飾、燈具等夢幻逸品齊聚，為台中設計迷帶來更多元的典藏級選項。

值得一提的是，中台灣首座結合Share Lounge的TSUTAYA BOOKSTORE，也落戶在老佛爺廣場，有別於一般書店模式，這座總面積168坪的全新據點，設有102席的閱讀空間及私人會議室，為集工作、社交、會議與派對為一體的多功能場所，以「閱讀、藝術、社交」的嶄新定位，為消費者打造沉浸式的閱讀環境。