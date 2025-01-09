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高端與法國Substipharm公司合作 腸病毒疫苗進軍東協

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）9日宣布，與法國醫藥公司Substipharm Biologics簽署區域經銷合約，共同拓展腸病毒疫苗產品在東南亞市場。雙方已先針對「恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）」在越南的經銷合約完成議約簽署，未來也將針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡等市場開發持續協商，加速將高品質與安全的腸病毒71型疫苗導入東協市場。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN）是由高端疫苗開發。在一項由台灣與越南執行的多國多中心第三期試驗中，施打疫苗組孩童皆無感染腸病毒71型，達到100%保護，統計迴歸模型計算高達96.8%的優異疫苗保護力數據，並確認對於目前東南亞流行的EV-A71基因亞型有效保護，也是目前唯一正式核准可從嬰幼兒2個月月齡開始施打的腸病毒疫苗，試驗成果亦被國際頂尖醫學期刊刺胳針（The Lancet）刊載；後續長期追蹤研究也顯示抗體免疫持久性至少達五年以上。ENVACGEN於2023年8月在台灣上市，已在台灣腸病毒疫苗市場中取得超過95%的市占率，是目前腸病毒疫苗市場中同類最佳（Best-in-class）的產品。

高端疫苗表示，Substipharm為1995年在法國設立的私人醫藥企業，從利基型學名藥出發，透過與各類特色藥廠的策略合作與併購，目前已成長為擁有超過90項產品，市場範圍遍及歐洲、美洲、東南亞等超過80個國家的跨區域型藥廠。

Substipharm除了併購中小型藥廠外，近年Substipharm也直接向跨國藥廠收購數項品牌藥物，像是2022年自賽諾菲手中收購IMOJEV日本腦炎疫苗，同時取得該日本腦炎疫苗在泰國製造廠的49%股權；繼而成立子公司Substipharm Biologics（S-Bio）專營疫苗與生物藥品的業務發展。S-Bio的策略目標為尋求市場中最具競爭力的「同類最佳（Best-in-class）」藥品，目前S-Bio的IMOJEV®日本腦炎疫苗已在亞太、東南亞及澳洲等14國上市銷售，且台灣公費常規疫苗施打的日本腦炎疫苗亦是採用IMOJEV，在國內市場中擁有99%的市占率。

高端疫苗表示，腸病毒71型（EV-A71）是繼小兒麻痺病毒之後，對嬰幼兒健康威脅最嚴重的腸病毒病原。EV-A71極易在嬰幼兒群體中出現群聚感染，臨床症狀除了常見的手足口病（HFMD）及疱疹性咽峽炎（herpangina）外，EV-A71更具有高度嗜神經性，容易侵犯神經系統導致急性無力脊髓炎（Acute flaccid myelitis）、腦炎（Encephalitis）、腦膜炎（Meningitis）等重症，甚至死亡。EV-A71經常流行於亞太地區，包含馬來西亞、台灣、中國大陸、泰國、越南、新加坡、印尼、菲律賓、澳洲、韓國、日本等地都曾爆發嚴重疫情。最近一波EV-A71大流行發生在越南，2023年越南統計超過18萬名兒童感染，並有31名兒童死亡。

Substipharm Biologics執行長Fabrice Baschiera表示：「我們致力於為當地兒童提供高品質的疫苗，保護兒童免受疾病的威脅。越南腸病毒疫情相當嚴峻，我們將提供豐富的市場營銷資源，擴大ENVACGEN®加速進入越南市場。相信除Substipharm Biologics的日本腦炎疫苗IMOJEV®，加快引進ENVACGEN®能為越南的嬰幼兒族群提供更全面的保護」。

高端疫苗總經理李思賢表示：「高端疫苗與法商Substipharm Biologics的合作是重要的里程碑，Substipharm Biologics具備疫苗專業的知識和經驗，以及擁有醫療專家認可的市場信譽與銷售口碑，相信雙方合作能讓越南當地孩童未來有更多機會接種恩穩健腸病毒71型疫苗，來解決越南長期以來腸病毒疫情造成的公共衛生問題，讓孩童早日遠離腸病毒的威脅」。

高端疫苗與Substipharm Biologics將藉由各自的優勢產生綜效，加速提供高品質且安全的疫苗，確保更多需要的人群能夠及時獲得疫苗保護。

日本腦炎 疫苗 腸病毒

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