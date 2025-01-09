網路家庭私募股每股40元 統一以24.6億元持有三成股權

網路家庭（8044）9日公告，訂定私募普通股價格為每股40元，發行61,694,120股，總金額24億6,776萬4,800元，根據先前公告，網路家庭本次私募普通股的應募人為統一，已在12月19日的股東臨時會通過。完成私募後，統一（1216）將持有私募後總股權的三成。

網路家庭指出，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之，包括定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價，簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

根據第一種方式計算，擇定採前五個營業日普通股收盤均價43.58元，與第二種定價日前30個營業日普通股收盤均價49.22元計算，以兩者較高者49.22元為參考價格。經綜合考量，訂定40.0元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，符合股東會決議之定價原則。前述私募普通股之認股價格係參考公司股價。

網路家庭今天收41.5元，下跌1.6元。