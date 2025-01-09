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宅配通系統異常 公司：正在修復稍晚恢復正常

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

宅配通表示，9日部分連線主機出現異常，影響收送件進度的查詢，目前資訊人員已在檢修中，對於客戶查詢不變深感抱歉，預計稍晚可以恢復正常。

展望2025年，宅配通看好2024年5月啟動半自動多溫層物流廠房，今年有望滿租，再加上2025年持擴擴展低溫業務，營收、獲利有望重返成長軌道。

2025年的市場策略， 鞏固電商平台商機、 開發量販百貨電商商機、 進攻三方物流電商商機；其次，路線績效管理， 合理化間接人力， 薪資結構調整，強化人員穩定性， 建立綠色運輸模式，2025年將達成電動貨車10台，電動機車100台目標；第三，調整業務結構，提升單價及客戶營收及貨件規格檢視。

營收 電商

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