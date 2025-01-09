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星宇航空續看好貨運市場發展 執行5架A350F貨機選擇權

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
簽約儀式於星宇航空運籌中心舉行，由星宇航空邱浴沂貨運商務長、星宇航空黃介至採購長、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang代表簽約。星宇航空提供
簽約儀式於星宇航空運籌中心舉行，由星宇航空邱浴沂貨運商務長、星宇航空黃介至採購長、Airbus資深副總裁暨亞太區商業客戶主管Chris Drewer、Rolls-Royce大中華區總裁Troy Wang代表簽約。星宇航空提供

星宇航空（2646）9日宣布執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，將貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一。此次執行的選擇權源自2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約，此舉充分展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心。

星宇航空執行長翟健華表示，「星宇航空自開航起就持續耕耘貨運市場，台灣極具便利性的地理位置為貨運帶來極大的優勢。本次決定執行5架A350F貨機選擇權，不僅是提早為快速成長的貨運需求布局，更是看好未來國際貨運市場的發展潛力。A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求，亦符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規劃路徑」。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoit de Saint-Exupery表示：「非常感謝星宇航空持續對Airbus展現信心，相信A350F貨機可在技術與營運面上，與星宇航空現有的機隊完美整合，這次的五架增購也再次展現A350F在不斷成長的貨運市場中，將是改變局勢的重要關鍵，能幫助星宇航空全力拓展業務」。

Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald表示：「很榮幸再度與星宇航空合作，也十分高興星宇航空執行此次選擇權，訂購由Trent XWB-97引擎驅動的A350F貨機。我們衷心感謝星宇航空對 Trent 系列的信任與支持。Rolls-Royce近期投入10億英鎊於提升Trent引擎的耐久性與效率，為航空公司提供更高效的運營。Rolls-Royce將持續支持星宇航空的擴展，包括未來的貨機營運，也期待星宇航空在這些優秀的新飛機投入營運後，能繼續提供卓越的服務」。

A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，為目前市場上效能最佳之飛機引擎，可節省25%油耗，並降低一半之引擎噪音。除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另具備目前市面上最寬的主艙門設計（4.3公尺），提供更大的橫向開口，亦能協助企業運送更多大型貨物，讓貨物選擇更多元。

目前星宇航空營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900。10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機。機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的客運及貨運航網。

星宇航空 選擇權

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