台船承建海軍新建浮塢 舉行安放龍骨典禮

台船（2208）承造國防部海軍新建浮塢工程，9日在台船高雄廠區舉行安放龍骨典禮，由台船副總經理顏聰輝及海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟共同主持，預計2026年11月交付海軍使用。

台船表示，海軍新建浮塢(ARD)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水25公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船進一步指出，近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船、海巡署1000級巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦。

本次新建浮塢其特色為採用公司開發完成之「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

台船表示，近年承接第六號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。本案台船公司提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。

本案為保障各國艦國造案艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船公司責無旁貸，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。