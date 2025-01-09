快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

台船承建海軍新建浮塢 舉行安放龍骨典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台船（2208）承造國防部海軍新建浮塢工程，9日在台船高雄廠區舉行安放龍骨典禮，由台船副總經理顏聰輝及海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟共同主持，預計2026年11月交付海軍使用。

台船表示，海軍新建浮塢(ARD)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水25公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。

台船進一步指出，近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船、海巡署1000級巡防艦、新型兩棲船塢運輸艦。

本次新建浮塢其特色為採用公司開發完成之「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

台船表示，近年承接第六號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。本案台船公司提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。

本案為保障各國艦國造案艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船公司責無旁貸，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。

台船 海軍 軟體

延伸閱讀

影／《軍情站》新潛水訓練中心深度僅13公尺 海軍：已能滿足所有訓練

海軍春節加強戰備操演 沱江艦與光六快艇快速出港打擊

海軍春節戰備 飛彈快艇五級風浪演練攻擊敵艦

台船：海鯤艦重量控制誤差0.5%內 絕對潛得下、浮得上

相關新聞

高雄最神秘的精華區地主出手 希望建設首發住宅案動土

希望建設9日於高雄市鼓山區美術東五路111號旁的青海段253地號工地，舉行首發住宅案的動土典禮。此案由號稱高雄最神秘的精...

租屋壓力大！去年租金指數年增率2.45% 創28年新高

據中華民國統計資訊網的物價統計資料庫統計顯示，去年的房租指數年增率達2.45%，指數年增率寫下28年來新高，反映近年市場...

長榮航空機上1服務有夠暖！一票台灣人狂讚「有回家的感覺」

有網友在PTT發文，好奇大家搭乘長榮航空抵台時，是不是也會感動得很想哭？原因就在於機上的…

港務公司去年營收228億創新高 年終最高4.4個月

台灣港務公司今天公布民國113年營運績效，營收比112年217億增加5％，高達228億元，創下歷史新高，另外貨櫃裝卸量1...

挺過內外環境挑戰 台灣港群去年營收與貨量雙締佳績

臺灣港務公司9日發布去年營運績效，在穩固核心本業發展，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，年營...

不安全？建築業：補助30年以上老屋汰舊換新刻不容緩

「2025中華民國不動產聯盟高峰論壇」9日在台中登場，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，全台屋齡30年以上住宅正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。