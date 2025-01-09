市場靜待川普上任及適逢春節淡季 中鋼2月開平盤價

中鋼今天表示，市場觀望美國總統當選人川普上任後對國際政經的影響，加上第1季適逢農曆春節，工作天數減少，下游用戶採購保守。考量下游庫存仍處調整階段，今年2月各項鋼品盤價以平盤開出。

中鋼表示，台灣11月工業生產指數連續9個月正成長，其中基本金屬指數由負轉正，但外銷訂單仍因產能過剩與低價競爭影響而低迷。受到淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，鐵礦砂與煤礦分別下滑至每公噸90至100美元、190至200美元水準。

中鋼也指出，由於人民幣貶值，中國大陸熱軋期、現貨與出口報價同步走滑，而中國大陸定調今年將擴大經濟刺激政策，同時加大貨幣政策調控強度，推進新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，有助支撐鋼需。

中國大陸今年1月上旬鋼材庫存降至766.63萬公噸，維持近5年低檔，供給面仍相對緊縮。全球最大的鋼鐵業者寶武2月平板類產品，以平高盤開出，連續3個月維持平盤以上，顯示鋼市前景持穩。

中鋼表示，全球製造業需求尚未全面改善，市場觀望川普新政，總體經濟維持溫和成長態勢不變，農曆春節過後需求可望陸續釋出，加上新台幣貶值有助提升客戶外銷報價競爭力，2月月盤產品以平盤開出，同時將續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。