美東碼頭罷工落幕！全球供需回歸基本面 主要港口塞港問題持續中

美東碼頭達成協商不罷工，貨櫃三雄9日重挫，國內的貨櫃輪業者認為，根據統計數字，全球主要港口船舶積壓非常嚴重塞港問題持續當中，影響船舶調度，運價會跟隨市場供需變動，無需過度去解讀美東不罷工的影響，關鍵仍看中東地緣政治臉色還有美國新總統川普的關稅政策。

船舶大型化，船舶作業時間拉長，間接造成港口擁擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈不順的問題仍舊嚴重，根據Linerlytica最新的周報，歐洲港口擁堵情況繼續惡化，泊位和堆場利用率非常高，使幾個主要港口的船舶積壓非常嚴重。

其中，安特衛普、漢堡、勒阿弗爾、鹿特丹、倫敦、南安普敦和瓦倫西亞的情況尤為嚴重；在北美，擁堵遍布東西海岸，紐約、諾福克、薩凡納在東海岸的延誤長達 2 天，而奧克蘭、塔科馬和溫哥華仍面臨長達 5 天的嚴重延誤。

國際碼頭工人協會（ILA）與美國海事聯盟 （USMX）對於自動化達成協議，美東港口工人罷工落幕，不過，紅海問題造成貨櫃輪長期供需吃緊，2025年新船交船開始下降，市場的船舶供需備受考驗。

航運業者指出，現在的市場需求受到美東碼頭罷工影響有限，市場供、需還是相當吃緊還是反應紅海危機造成全球貨櫃輪供給不足，隨著繞行紅海，亞洲到遠東每個航次最少要多投入3-4艘船，已嚴重影響船舶供需，紅海問題無解全球船舶供給概況還是吃緊。