高雄最神秘的精華區地主出手 希望建設首發住宅案動土

希望建設9日於高雄市鼓山區美術東五路111號旁的青海段253地號工地，舉行首發住宅案的動土典禮。此案由號稱高雄最神秘的精華區地主「阿志」出手，第二代站上第一線展現傳承氣勢，備受市場矚目。

希望建設成立於2008年，由南部陳姓大地主「阿志」創立，他年輕時擺攤謀生，發跡後擁數百億身價，卻長期保持低調，避開閃光燈與鏡頭，專注於土地投資買賣及商場經營，據信目前擁地萬坪，而且都位在高雄與台南精華區。

上市建商高層說，「阿志」的土地都是標準「肉地」，每塊地都很肥沃，以9日動土地的基地為例，20多年前每坪12萬餘元購入，最近大建商開價每坪130萬元「阿志」不為所動，盛況可見一斑。

此外，去年尚未開幕即引發話題的高雄美術館首間壽司郎，即位於希望建設擁有的統一明誠路商場內。希望建設累積多筆精華土地，包括高雄美術東二路首排地段， 台南五期重劃區永華路與健康路交會處黃金角地，台南、高雄市區萬坪精華土地。這些土地資源展現了希望建設在土地開發領域的雄厚實力，進一步奠定企業進軍住宅市場的穩固基礎。

希望建設董事長陳冠瑀、總經理陳俊男表示，購屋者一輩子或許只買一間房，因此所蓋的每一棟建築，都必須是自己願意住的房子。只有自己真正滿意，才值得交到住戶手上。

這份執著展現了希望建設對建築品質的極致要求與對住戶的高度責任感，不僅反映品牌對細節的嚴苛把關，也傳遞出「以心築家」的企業理念，讓每一位住戶感受到家的溫度與價值。

9日動土的住宅案基地面積275.8坪，規劃為地上14層、地下3層的低密度社區，共計39戶，強調居住空間的私密性與純粹感，營造出繁華都市中的靜謐角落。

建築設計採用「侘寂風」（Wabi-Sabi）美學，並融入「物哀」與「幽玄」的哲思，透過光影交錯與空間留白，展現生活的自然流動感。侘寂風的魅力在於尊重材料本身的質樸與時間雕琢後的獨特痕跡，不刻意雕琢，卻能透過細節呈現溫潤與靜謐，讓住戶體驗生活的純粹與寧靜，回歸居住本質。