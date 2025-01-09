租屋壓力大！去年租金指數年增率2.45% 創28年新高

據中華民國統計資訊網的物價統計資料庫統計顯示，去年的房租指數年增率達2.45%，指數年增率寫下28年來新高，反映近年市場房租上漲趨勢。除了租金持續上漲外，住宅維修費則是連續四年年增率都超過3%，反映近年工資明顯走揚，另外家庭管理費用年增率達2%，水電燃氣年增率也達2.92%，整體居住成本增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房東明顯感受到許多成本增加，包括稅費增加、生活支出增加、維修成本增加甚至是管理費用增加。同時間漲價過程政府的租金補貼，也幫忙負擔一些租金壓力，同時也增加租客對於租金的負擔能力，近年又遇到房價大漲，也帶動租金走揚，許多因素匯聚下導致租金上揚。不過觀察這波新青安上路後，許多年輕人進場購屋，也取代部分的租屋需求，或許有機會讓租金漲勢緩和一些。

統計顯示，從1999至2021年每年房租指數的年增率都不到1%，2022年年增1.68%，2023年年增2.16%，2024年則是年增2.45%，寫下近28年新高，可以解讀為從2022年以來租金漲勢最為明顯，至於另一項漲幅明顯的則是住宅維修費用，近4年年增率都超過3%，反映裝修的材料尤其是工資上漲幅度明顯，至於家庭管理費用則是連續兩年的年增率超過2%，可能與家事服務或社區管理費用增加有關。