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信義代銷攜手福倉建設 公益生活節溫馨登場

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華民國唐氏症基金會董事長林正俠(左)頒發感謝狀給信義代銷副總經理林朝昌(右)。（圖:信義房屋提供）
中華民國唐氏症基金會董事長林正俠(左)頒發感謝狀給信義代銷副總經理林朝昌(右)。（圖:信義房屋提供）

由信義代銷與福倉建設機構共同舉辦的「福倉家族公益生活節」，於上月28日在桃園風禾公園熱鬧登場，這場以公益與永續為主軸的生活節，共吸引百餘位大小朋友參與，現場洋溢溫馨與愛心氛圍。信義代銷副總經理林朝昌表示，信義企業集團長久以來落實「先義後利、以人為本」的信念，希望透過這場活動將愛心與關懷傳遞到每個角落，創造一個共好、永續的美好社會。

當日出席嘉賓包括桃園市副市長王明鉅、立法委員萬美玲，及中華民國唐氏症基金會董事長林正俠，共同見證這場充滿愛與關懷的盛會。此外，國際扶輪社3502地區總監陳清榮、桃園福利扶輪社社長呂金川與桃園品酒扶輪社社長陳漢謚也親臨現場，為活動注入更多支持與溫暖。在貴賓們及現場民眾的見證下，當天活動募得十萬元公益基金，全數捐贈給「中華民國唐氏症基金會」，希望為弱勢族群注入關懷與希望。

「福倉家族公益生活節」除了以公益為主軸外，更邀請桃園市消防局和警察局透過寓教於樂的方式，邀請民眾一起體驗地震模擬車、消防滅火演練，喚醒居民對災害防範的重視，結合公益與防災一同守護社區幸福。

活動現場不時傳來孩童的笑聲與家長的讚嘆聲。其中，親子互動區的泡泡遊戲吸引了大小朋友踴躍參加，場面溫馨歡樂，讓每一位參與者留下難忘的回憶，精彩的音樂表演、馬戲團秀與趣味互動遊戲區，也讓整個園區充滿歡笑聲與掌聲，打造出屬於社區的快樂嘉年華。

參與活動的陳先生提到，非常開心能夠參與這次活動，不僅結合了公益與環保議題，還安排了許多適合親子同樂的內容，充分展現福倉與信義的用心。他認為透過信義選擇福倉，是非常值得的決定。另外，和家人一起出席活動的洪小姐也表示，這場活動讓住戶有機會齊聚一堂，不僅大小朋友都玩得開心，還能透過活動參與公益，幫助社會弱勢族群，非常有意義。

信義代銷副總經理林朝昌表示，信義代銷將以實際行動，攜手更多夥伴共創幸福家園，也希望藉此活動拋磚引玉，鼓勵更多企業和組織加入公益行列，擴大社會影響力，透過更多元的活動與教育推廣，讓民眾了解公益與環保的重要性，共同打造安全、友善與和諧的生活環境。透過不斷實踐「以人為本」的理念，可以讓每一個家庭都感受到愛與關懷，進一步將幸福的種子散播到社會的每個角落。

信義代銷與福倉建設共同舉辦公益生活節，與會嘉賓與民眾開心合影。（圖:信義房屋提供）
信義代銷與福倉建設共同舉辦公益生活節，與會嘉賓與民眾開心合影。（圖:信義房屋提供）
熱情的馬戲團氣球表演掀起活動熱潮。（圖:信義房屋提供）
熱情的馬戲團氣球表演掀起活動熱潮。（圖:信義房屋提供）
警察人偶以趣味的互動遊戲提醒小朋友交通規則。（圖:信義房屋提供）
警察人偶以趣味的互動遊戲提醒小朋友交通規則。（圖:信義房屋提供）

唐氏症 親子

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