長榮航空機上1服務有夠暖！一票台灣人狂讚「有回家的感覺」

飛機降落前，乘客通常會聽到機組員的廣播服務，其中長榮航空最特別的就是，飛機即將抵台時會播放《望春風》、《雨夜花》等台灣民謠歌曲。有網友近日也在網上發文說聽了真的很想哭，很感動，並好奇問大家是否也跟他一樣？

一名網友在PTT以「搭長榮航空聽到〈望春風〉會想哭嗎？」為題發文表示，聽說很多旅居國外很久的台灣人，搭乘長榮航空返台聽到《望春風》時，都會想哭甚至真的哭出來，將這首歌連結到對台灣的思鄉情懷。

原po亦好奇問道，會這樣情緒滿溢的人，是否年紀都在50歲以上呢？或者是，20-49歲年齡層的人，對這首歌也會有這種共感嗎？還是純粹只是那種身心疲累聽到感傷曲子就想哭呢？

貼文一出，不少人紛紛認同留言「聽到台灣風味的曲子很懷念的感傷」、「想到純樸的這塊土地，很感動」、「長年在外坐飛機回來，當下降時看到中央山脈又聽這首，真的有終於回家的感覺」、「長期出差回來聽到的確很有歸鄉感」、「以前在國外唸書，聽到的確會想哭」、「我常搭立榮國內線，聽到望春風，心情也是有點觸動」。

不過也有人表示「就算不是旅居國外，聽到那音樂就表示爽完了，隔天要乖乖回去上班，也能哭出來啊」、「跟年齡沒關係，純粹在外很累」、「腰酸背痛，終於可以起身了」、「不會欸就只會覺得好聽而已」、「安全降落快回到家很開心」、「這一代應該是聽周杰倫的歌想哭」。