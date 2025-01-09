港務公司去年營收228億創新高 年終最高4.4個月

台灣港務公司今天公布民國113年營運績效，營收比112年217億增加5％，高達228億元，創下歷史新高，另外貨櫃裝卸量1392萬TEU，也較112年成長。港務公司董事長李賢義表示，113年淨利99億為超盈餘，若個人考績甲等，年終最多有4.4個月。

李賢義表示，港務公司在穩固核心本業發展，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，113年營業收入較112年的217億元成長5％，達到228億元，創歷史新高，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1392萬TEU，均較112年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。

年終部分，李賢義說，年終獎金分為績效獎金、個人考績、機關單位考成獎金。若公司淨利該年達到97.5億元就超盈餘，每人可得到2.4個月績效獎金，今年淨利達99億，已達到超盈餘門檻；另外，若個人考績為甲等，可有1個月獎金，再加上機關單位考成獎金1個月，總共可有4.4個月。

李賢義說，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年。113年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟；在國內則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。