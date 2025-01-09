挺過內外環境挑戰 台灣港群去年營收與貨量雙締佳績

臺灣港務公司9日發布去年營運績效，在穩固核心本業發展，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，年營收達228億元，創歷史新高，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1,392萬TEU，均較112年成長，營收及貨運量雙雙締造佳績。

港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，113年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟，在國內則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。

李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量可達650萬TEU/年；此外，臺北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新(整)建等工程均順利完成。

另配合國家能源政策，持續辦理臺中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備；在客運部分，隨著國門開放與觀光復甦，113年來臺旅客人次達90萬人，已回復至疫情前高峰的85%。

港務公司近年積極推動數位與永續雙軸轉型工作，113年以提升港區安全智慧監控及應用AI新興科技為重點，成果包含導入船舶操航輔助系統，針對船舶操航異常提出預警提升航安，港區自動化車道導入AI影像辨識，將通行時間由4分鐘縮短為10秒鐘，提供便捷物流服務。

因應永續課題，113年於各港建置「智慧能源管理系統」，透過有效能源管理將可節省7-10%的能源消耗，並將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排；此外為鼓勵航港產業加速低碳轉型，接軌國際永續發展趨勢，去年首度推動「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵潔淨船舶到港及業者汰換電動化裝卸機具，並持續鼓勵船舶靠港作業使用岸電，目前港群已設置11座高壓岸電。

另在實踐企業永續及營造友善職場亦屢獲肯定，113年獲得行政院「透明晶質獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續報告運輸業金獎」與「創新成長領袖獎」、HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」、104人力銀行「最佳留任力獎」等多項殊榮，顯示公司在推動ESG永續經營的努力與決心。

李賢義強調，114年港務公司將秉持穩健的腳步推動各項港埠建設，包含辦理高雄港第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、臺北港物流倉儲區第四期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，提升港口服務設施量能；114年客貨成長目標為港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次；積極辦理招商業務帶動民間投資，招商金額可達33.7億元，創造1,300個就業機會。

在邁向淨零轉型方面，除持續辦理碳盤查作業，並設定企業自身碳排減碳目標，工程建設完成港埠工程減碳指引，通過PAS 2080認證，高雄港著手規劃綠色燃料加注服務招商作業，打造低碳永續港口，持續朝多元、智慧、永續的現代化港口邁進。