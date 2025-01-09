電源廠博大越南廠動土 預計今年底完工、有助未來擴大接單
電源廠博大科技（8109）9日宣布，越南南定省（Nam Dinh）美順工業園區新廠舉行動土儀式，由董事長廖本崇親自主持，新廠設在美順工業園區第一期區域，土地面積3.23萬平方米，預計2025年第4季完工，最快2026年第1季初試投產。
博大投資800萬美元，增加越南海外生產據點，展望2025年，將策略性強化國際市場，未來生產線將包含台灣、中國、越南三基地，積極拓展全球業務機會。
博大成立於1992年，在電源轉換領域積累30多年的經驗，擁有強大的技術團隊，能在電源相關系統設計問題上提供即時和專業的支持。
博大總部位於台灣台中，主要業務是在歐洲、美洲和亞太地區。P-DUKE提供範圍廣泛的DC/DC轉換器、AC/DC 電源以及客製化電源解決方案，除了跨足高科技工業應用領域外，並專注於鐵道與醫療設備市場，以最高的產品品質和相關應用標準的認證，以符合相關產業應用的需求。
博大表示，博大越南廠將會按照業務需求來分批投資，自2018年美中貿易戰以來，客戶對中國以外設置產能的興趣提高，博大也將持續關注國際設廠事宜。
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