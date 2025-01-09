不安全？建築業：補助30年以上老屋汰舊換新刻不容緩

「2025中華民國不動產聯盟高峰論壇」9日在台中登場，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，全台屋齡30年以上住宅正式突破500萬戶，占比高達一半，台灣地震頻繁，結構安全相當重要，建議政府應針對超過30年以上的老舊房子著手思考「住宅汰舊換新」補助方案，刻不容緩。

林正雄指出，全國實施淨零碳排，現階段像是汽機車汰舊換新有5萬元以上的補助、油車換電動車也有停車優惠、燃料稅等補助，甚至連購買電冰箱、冷氣等節能家電都能有減徵貨物稅的優惠，建議政府也應針對超過30年以上老舊房子著手思考「住宅汰舊換新」補助方案，以有效提升都市防災。

每年在一年之初，由中華民國不動產聯盟總會主辦的「中華民國不動產聯盟高峰論壇」，都引領不動產領先指標，今年選在烏日高鐵特區臻愛花園飯店舉行。

此次論壇針對氣候變遷下的因應與策略、房市回顧與展望為題，並邀請到台灣大學土木工程系教授李鴻源及財信傳媒集團董事長謝金河主講，廣邀產業、學界重量級代表共同參與，期盼攜手協助台灣不動產業朝向智慧、健康、高效能及淨零目標邁進。

2025中華民國不動產聯盟高峰論壇更以「超前布局、共創美好」為主軸，結合產業與各界力量，帶來最完整的先進資訊，促進多方交流並激盪出新時代思維，整合不動產上中下游產業鏈。

林正雄表示，中華民國不動產聯盟總會會員集結了各方產業鏈代表，年年舉辦不動產大型論壇，廣邀產、學界匯聚建言，期盼政府能聆聽到產業界的心聲，及早訂立出不動產業ESG及淨零排碳的標準規範。

碳費收徵在即，台灣一般費率制定為每噸300元，但值得注意的是2026年將正式收費並逐步調整，直至2050年接軌國際；而目前歐盟碳費1噸約台幣4,000元，中間緩衝其並不多，林正雄直言：「碳費非假議題，而是迫在眉睫的大環境。」

除了碳費議題，實際上「下一代」更是重要的主軸，林正雄表示：「全台屋齡30年以上住宅正式突破500萬戶，占比高達一半，921前的建築物確實有建築結構安全疑慮，存在危險性且不符合居住安全，但按照目前都更、危老的速度，要替換這些老屋都更，得耗費三、四百年時間。」

但目前都更、危老的誘因不足，民眾對於換屋也有所疑慮，面對台灣都更牛步的窘境，加上ESG、淨零碳排議題迫在眉睫。

目前，各地縣市政府紛紛推動老屋外牆拉皮補助，如新北老屋拉皮加碼至1,500萬元。林正雄認為，這樣的作法無法從根本解決結構安全問題，也達不到淨零碳排的大目標，反而會增加碳排放量，不如把這些費用直接補助到換屋族「住宅汰舊換新」，如同新青安政策一樣讓民眾有感。

現階段，營建業對都更整合意願低、民眾對一坪換一坪也認為根本不夠。業界也提出可以同時滿足營建業、換屋民眾的解方，即是提高土地使用的容積率「一坪換一點五坪」。政府提高容積獎勵，提高都更案的財務可行性，有助於社區能夠自主投入都更，甚至由建商整合創造大街廓都更，對於都市景觀與防災效能都能有效提升。

另外，林正雄也再次呼籲，真正的居住正義，是提供尚未有負擔能力的新鮮人以社會住宅租賃為主，有預算首購族有補助利多增加購屋動機、讓換屋族舊換新壓力解除，這些都與政策面息息相關，也希望政府苦民所苦。

台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民強調，台中市不動產聯盟協會最重要的就是促進產業合作，創新與展望，每年初舉辦論壇，就是為了讓不動產訊息帶給業界引導的效應，2024年因全球經濟波動、央行的政策改變，同時讓市場有了壓力與不確定性，目前仲介與代銷的銷售量降低、民眾對房市不安、對貸款需求沒有被滿足。

蘇興民說：「鼓勵年輕人買房，採用新青安是非常好的策略，但應推動政策『專款專用』，目前市況首購、換屋、置產的族群全部混為一談，讓貸款餘額不足，影響到換屋族、第二戶貸款的正常運行，政策面上不能因為打炒作，波及到正常購屋族權利，『現在進行式』的實行下，成為『矛與盾的對決』」。

另外蘇興民認為，目前市況用需求面來看，買不起的族群租不到、買得起族群貸不到、換屋族也換不起房，其中，雙北以外4,000萬元豪宅線的限制貸款，在經過多年的物價上漲後，也應該要去做調整。

台中市不動產仲介公會理事長林志雲則是以建築物使用壽命50至70年來看，要達成2050年100%新建築與85%既有建築「淨零排放」，在既有建物中，勢必在增加遮陽板、垂直綠化、綠能發電、儲能設備、將用電、用水、瓦斯等數據資料「可視化」，讓民眾自然有感而節能減碳。