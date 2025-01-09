墾丁觀光海嘯止不住 又有大型飯店連鎖旅館要停業

墾丁觀光海嘯止不住，又有飯店旅館要停業，包括已營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）將於2月底停業，另連鎖旅館承億文旅也傳出上半年撤出墾丁，對墾丁觀光更是雪上加霜，讓不少業者對前景更加擔憂。

根據墾丁國家公園管理處最新統計，2024年的遊客數差點跌破200萬人次，創下41年新低。持續縮減的觀光人潮連大型的飯店旅館也撐不住，墾丁統一渡假村營運至2月28日止，之後暫時停止營業。連鎖旅館承億文旅也將於上半年撤出墾丁店。

墾丁統一渡假村有148個房間，停業後將進行整體規畫調整，70多名員工會依勞基法辦理資遣、退休或媒合至集團關係企業任職。承億文旅集團表示，因建物老舊許多空間需要修整，但房東有其他規畫考量，故租約到期將不續租。

近年來每隔一段時間，就會出現墾丁觀光負面新聞，讓當地業者相當無奈。近年來當地當者及政府已針對許多面向進行改善，包括墾丁大街整潔、價格透明化、南灣陽傘整頓等，縣府甚至於墾丁大街舉行2024屏東旅遊論壇，但仍會有負面消息炒作。