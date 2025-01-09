墾丁觀光海嘯止不住 又有大型飯店連鎖旅館要停業
墾丁觀光海嘯止不住，又有飯店旅館要停業，包括已營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）將於2月底停業，另連鎖旅館承億文旅也傳出上半年撤出墾丁，對墾丁觀光更是雪上加霜，讓不少業者對前景更加擔憂。
根據墾丁國家公園管理處最新統計，2024年的遊客數差點跌破200萬人次，創下41年新低。持續縮減的觀光人潮連大型的飯店旅館也撐不住，墾丁統一渡假村營運至2月28日止，之後暫時停止營業。連鎖旅館承億文旅也將於上半年撤出墾丁店。
墾丁統一渡假村有148個房間，停業後將進行整體規畫調整，70多名員工會依勞基法辦理資遣、退休或媒合至集團關係企業任職。承億文旅集團表示，因建物老舊許多空間需要修整，但房東有其他規畫考量，故租約到期將不續租。
近年來每隔一段時間，就會出現墾丁觀光負面新聞，讓當地業者相當無奈。近年來當地當者及政府已針對許多面向進行改善，包括墾丁大街整潔、價格透明化、南灣陽傘整頓等，縣府甚至於墾丁大街舉行2024屏東旅遊論壇，但仍會有負面消息炒作。
屏東縣民宿協會理事長余松華說，網上傳的「玩墾丁不如玩沖繩」，但兩者比較基準不同，是不一樣的旅遊市場，墾丁房價不會比較貴。縣府交旅處長黃國維表示，恆春半島住宿選擇很多，從平價到金字塔頂端都有，並非都是高價，端看消費者如何選擇。
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