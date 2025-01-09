快訊

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

Switch 2配件商官網放新主機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市三重區新建案「莘聖沐光居」因開挖地基，造成右側鄰宅倒塌。圖／本報資料照片
新北市三重區新建案「莘聖沐光居」因開挖地基，造成右側鄰宅倒塌。圖／本報資料照片

新北三重鄰損案引發討論，外界也憂心建商莘聖建設還有其它案子，新北工務局強調「僅有該案」，這類小建商本來一直都有，法規上沒有限制小資本就不能蓋。地方人士分享，其實有時候在地小建商反而開價實在，不過若要購買還是要看口碑及營造商背景。

三重六張街建案致鄰損震驚各界，據了解該案莘聖建設所做的危老都更案，不過因為該公司僅成立5年、資本額2200萬，是不是因此造成推出首案就出包？專家認為關鍵還是在營造商，外界則擔憂莘聖是否還有其他新建案或危老都更案進行中。

新北工務局施工科表示，莘聖建設目前僅有三重六張街一案，這類小型建商一直都有，可能只是案量不多，其實不只法人，即便自然人個人都可以蓋房，法規上並沒有去特別規定資本額多少才能蓋怎樣的案子。

地方人士指出，大家這次聚焦小建商出包，其實很多小建商專注經營個別行政區，價格上「反而實在」，因為通常沒有網路宣傳等行銷廣告成本，所以算下來較划算，而戶數通常不多，又只有在地人知道，通常很快就「掃完」。

不過地方人士也提醒，一般即便小建商也沒看到如莘聖建設資本額僅2200萬的情況，通常也有個一、兩億元，而且一定要看口碑，最怕是成立「拋棄式」建設公司，所以也要注意營造商，通常營造商的牌很難拿，所以較不容易有換招牌的情況。

建商 建案 都更

延伸閱讀

Pokémon GO Tour2/21新北大都會登場 盼吸引50萬玩家

三重建案民宅塌陷 住保會提預購戶「最後救濟方式」

1.5兆元！北台住宅推案創史高 這區跌破眼鏡

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

相關新聞

墾丁觀光海嘯止不住 又有大型飯店連鎖旅館要停業

墾丁觀光海嘯止不住，又有飯店旅館要停業，包括已營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）將於2月底停業，另...

港務公司去年營收228億創新高 年終最高4.4個月

台灣港務公司今天公布民國113年營運績效，營收比112年217億增加5％，高達228億元，創下歷史新高，另外貨櫃裝卸量1...

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

新北三重鄰損案引發討論，外界也憂心建商莘聖建設還有其它案子，新北工務局強調「僅有該案」，這類小建商本來一直都有，法規上沒...

挺過內外環境挑戰 台灣港群去年營收與貨量雙締佳績

臺灣港務公司9日發布去年營運績效，在穩固核心本業發展，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，年營...

信義房屋不實刊載傳家寶社區房屋成交資訊 公平會開罰30萬

公平會昨天委員會議通過，信義房屋股份有限公司刊載傳家寶社區房屋成交相關資訊，其中標明5筆案件，但其實只有2筆是信義房屋成...

不安全？建築業：補助30年以上老屋汰舊換新刻不容緩

「2025中華民國不動產聯盟高峰論壇」9日在台中登場，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，全台屋齡30年以上住宅正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。