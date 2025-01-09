三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

新北三重鄰損案引發討論，外界也憂心建商莘聖建設還有其它案子，新北工務局強調「僅有該案」，這類小建商本來一直都有，法規上沒有限制小資本就不能蓋。地方人士分享，其實有時候在地小建商反而開價實在，不過若要購買還是要看口碑及營造商背景。

三重六張街建案致鄰損震驚各界，據了解該案莘聖建設所做的危老都更案，不過因為該公司僅成立5年、資本額2200萬，是不是因此造成推出首案就出包？專家認為關鍵還是在營造商，外界則擔憂莘聖是否還有其他新建案或危老都更案進行中。

新北工務局施工科表示，莘聖建設目前僅有三重六張街一案，這類小型建商一直都有，可能只是案量不多，其實不只法人，即便自然人個人都可以蓋房，法規上並沒有去特別規定資本額多少才能蓋怎樣的案子。

地方人士指出，大家這次聚焦小建商出包，其實很多小建商專注經營個別行政區，價格上「反而實在」，因為通常沒有網路宣傳等行銷廣告成本，所以算下來較划算，而戶數通常不多，又只有在地人知道，通常很快就「掃完」。

不過地方人士也提醒，一般即便小建商也沒看到如莘聖建設資本額僅2200萬的情況，通常也有個一、兩億元，而且一定要看口碑，最怕是成立「拋棄式」建設公司，所以也要注意營造商，通常營造商的牌很難拿，所以較不容易有換招牌的情況。