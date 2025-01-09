2025預售新案賣不動？專家：這特點可「保價、順銷」

房市受到銀行限貸與央行第七波信用管制影響，近期預售新案市場買氣大降溫，很多建案開始賣不動，隨著2025年到來，對那些已請建照不得不推案的建商、都更或危老重建實施者，該怎麼面對困境，對此，全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，目前建商營建成本高漲，大幅降價來吸引買氣的空間有限，現在除等待買氣自然回升外，想辦法凸顯產品的價值與特色，很可能是建案脫穎而出的最佳解方。

此外，因近年台灣地震激增，耐震宅需求正式引爆，現在只要能「提高建案耐震力」，購屋者普遍都還願意買單，估計有機會是2025新案「保價、順銷」的一個突破點。

劉永昌指出，去年0403花蓮大地震後，台灣進入「大地震時代」，根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，2024年全台顯著有感地震數量高達514起，與2020~2023年平均每年顯著有感地震個數平均值137起相較，是過去平均值的近4倍，而且，去年光是規模5級以上的地震數量就高達136起，等於平均每個月就有超過11起5級震出現，強震發生的頻率相當驚人。

目前台灣地震已搖到讓很多民眾很憂慮、恐慌，更不知道未來何時會再發生強震，因此，去年至今，很多預售案場就不斷出現消費者詢問建案的耐震性，更有大量建案為了迎合市場需求，以建案耐震能力作為主打，來吸引消費者目光。

觀察市場可發現，除了傳統高價區或豪宅案會特別強調耐震力外，現在六都加新竹縣市的一般都更危老案或新案也都有開始強化耐震來做行銷的趨勢，不是強調取得耐震標章，就是確實拉升耐震係數來提高建案耐震力，甚至北市大安「寶舖全健築知行」、北市松山自主更新案「八德采邑」、北市內湖宏明建設麗山國小都更案、台北南港「世界明珠」、新北新店央北「江陵天喆」、台中北屯「南悅豐映」等，都還打出耐震0.4G以上、比肩甚至超越核電廠耐震性能來作為銷售訴求，引起市場高度注目。

劉永昌指出，目前市場這些耐震宅，在591新建案的新案活躍榜，幾乎都榜上有名，不僅瀏覽量高，很受消費者關注，成交價格更普遍高出區域行情不少，也讓建商更樂意推出耐震宅來迎合市場需求，因此預期2025年耐震宅可能會成為預售市場「保價、順銷」的新顯學。現在新案只要還沒有蓋的，只要送審查都還可以改用耐震規劃，業者可以多用心評估。