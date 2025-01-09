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年前大掃除！特力屋高壓清洗機銷量單月增五成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力屋攻年節掃除商機，高壓清洗機銷量單月增五成。特力屋/提供
特力屋攻年節掃除商機，高壓清洗機銷量單月增五成。特力屋/提供

農曆新年倒數三週，特力（2908）旗下特力屋表示，自2024年高壓清洗機在詢問度及整體銷量皆有進步，2024年12月至目前為止整體銷量較去年同期成長超過兩成，有趣的是北部地區成長更超過五成，由此可見現代人對於居家環境品質的講究。

特力屋表示，迎新春檔期，1月8日起至1月13日特力屋居家裝修中心、全館指定品類消費滿額現折或贈電子折價券，加碼1月13日前凡下載特力屋APP並完成註冊，即可免費領1,688大禮包，線上線下皆可享有消費滿額折抵優惠，預期本次優惠活動也能為業績帶來助攻效果。

特力屋指出，從12月開始賣場人流就有明顯增加，目前熱銷的品項以居家煥新、清理工具和保暖家電為主，像是smart wash瞬熱溫水洗淨便座、衛浴暖風機、電暖器等。

此外，觀察內部資料發現，自2024年高壓清洗機在詢問度及整體銷量皆有進步，推估受到401大地震及幾波強颱影響，不少消費者發現家中備一台高壓清洗機，在陽台、庭院清整以及日常洗車等，在清潔力或是清理效率都大有助益，因此順勢帶動年前買氣，2024年12月至目前為止整體銷量較去年同期成長超過兩成，有趣的是北部地區成長更超過五成，為全台漲幅最高，梯子、X型曬衣架和收納箱也賣得很不錯，由此可見現代人對於居家環境品質的講究。

此外，特力旗下的HOLA也表示，受到年前除舊迎新習慣影響，大掃除相關的日用品類與去年同期相比成長了約60%，節日飾品及花藝以及美食（包含年節禮盒）也有不錯的表現，今年交易數較去年同期相比成長超過9%，顯見民眾對新春除舊佈新的需求。

特力屋表示，每年寒暑假前夕，就是許多父母敲碗特力屋小小職人體驗課程的時候，今年寒假當然也不例外，於全台九家手創空間開設「小小店長、小小木匠、小小冒險家及小小園藝師」四種小小職人體驗課程，結合手作教學，今年更全新推出露營野餐必備的木質小拉車手作課程，每一類課程除了讓孩子們能從自己動手作中的樂趣培養專注力外，同時也增進親子間互動，創造更多與孩子們的專屬開心回憶。特力屋手創空間冬令營限定課程已正式開放報名，詳細報名資訊詳洽官網。

大掃除 消費 特力

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