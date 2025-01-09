鄉林大陸總銷百億大案上膛！賴正鎰曝2025年推案計畫

鄉林建設（5531）報捷，台灣、大陸雙重啟動。鄉林集團董事長賴正鎰9日宣布，十年磨一劍的大陸投資案「成都涵碧天下」水到渠成，R4及R6地塊的住宅將在今年第1季、第4季陸續銷售，兩案合計總銷逾200億元，國內方面，將推出北投合建案與萬華都更案，整體而言，鄉林已經做好未來五年推案儲備土地量，動能無虞。

個案銷售上，賴正鎰表示，去年12月底彰化員林市「鄉林圓頂」陸續交屋、認列入帳，雲林斗六預售案「鄉林雲峰」224戶，總銷28億元，去年6月推出後，目前僅剩18戶，銷售逾九成，房價創下區域新高，希望農曆年後的返鄉人潮可以帶動一波賞屋購屋潮，力拚今年首季完銷。

另外，在台北市中山區「鄉林中山賦」占地1,008坪大基地，規劃完善的社區公設與五星酒店式服務，加上鄉林與涵碧樓的品牌優勢，獲得高端人士喜愛，銷售成績已達五成，主要客層多為台北市的換屋及置產族群。

賴正鎰說，一個月前宣布要以15年、分6階段推出投資逾千億元都更案「中山﹒新松町 新城計畫」後，接到詢問的電話絡繹不絕，都更效益大增，光是這一個月來就接到中山區大量地主電話，表達願意加入鄉林都更行列，這幾周的周末假日，員工也都加班在跟地主簽約，對這個龐大計畫的推展更具信心。

今年推案部分，賴正鎰說，第1季將推出北投合建案，該案基地面積350坪，可分回總銷約10億元，15分鐘抵達北市科及天母生活圈，搭上北士科熱度，適合科技業中高階主管及醫療專業人士。

第4季將推出的萬華都更案，該案布局20年，最近已經開始拆屋，A+B兩塊基地約2180坪，位於萬大捷運線迦納站附近，可分回總銷約65億元，產品規劃26至70坪、2至4房的房型。

大陸事業上，賴正鎰指出，「成都涵碧天下」R6+R4住宅項目可售樓板面積共為73.6萬㎡，地下室停車場有31.4萬㎡，總計為105萬㎡，其中第一波R6地塊的房源979戶，總銷約新台幣100億元，即將在農曆年後開賣，第4季接著會推出R4住宅項目，約有900戶，總銷約新台幣109億元。

賴正鎰指出，成都新建地鐵S11線，往北銜接600萬人口的德陽市，地鐵工程在涵碧天下項目基地的地下規劃「鳳台三路站」，集結了S11號地鐵、環繞成都三環鬧區的9號及通往成都天府機場的18號等三條地鐵，在此匯聚共構、併站換乘，人潮就是錢潮，軌道經濟有助拉高R6+R4住宅行情並加快去化速度，將會是成都新的市中心，而且成都是大陸這波房價唯一沒有受影響的城市，不僅沒有降價還反而漲價，原本預估每平米可以賣人民幣2.3萬元（約新台幣10.32萬元），換算每台坪約新台幣35萬元，現在預估已經漲到人民幣2.6萬元左右，預估獲利值將會大幅增加。