賴正鎰：不會有第八波打炒房、蛋白區房價將降10~15%

去年上半年房市過熱，中央銀行祭出多波打炒房措施，使得下半年房市交易出現冷卻。鄉林集團董事長賴正鎰認為，建築成本持續上漲，加上第七波金融貸款與信用管制政策後，房市明顯降溫且融資貸款的金融趨於平穩，已經達到政府打炒房的目的，他預估應該不會有第八波打炒房政策。

賴正鎰表示，基於建築成本持續上漲，多數開發商應都會保守經營，甚至中小型建商會拋售土地，預估部分蛋白區的房價可能將有10%至15%的降幅，去年全國總推案量約2.4兆元，今年推案總量約減3成，總銷剩1.8兆元，呈現「量縮、價穩」格局。

賴正鎰表示，在土地價格方面，多數開發商這兩年來購地已經「吃飽飽」，在政府持續打炒房情況下，土地降價風四起，而開發商為保持現金流，今年將會優先去化手頭上的土地，所以開發商購地數量將會減少，土地交易量預估約減少5成。

賴正鎰認為，土地降價對鄉林來說是利多，將加快購地計畫。尤其是新北市泰山區與新莊區的塭仔圳重劃區正在試配地，看好塭仔圳重劃區發展潛力，也會在三重等地區持續開發土地。台中也計畫今年購入三塊土地，增加在台中的推案量。台北市中山區至少還有將近20筆都更案進行中，可望維持每年計畫推案量在200~300多億元之間。

賴正鎰指出，鄉林建設去年完成彰化員林「鄉林圓頂」交屋，推出台北市中山區「鄉林中山賦」及雲林斗六「鄉林雲峰」兩個預售案，銷售開紅盤且創高價。緊接著今年有北投合建案與萬華都更案兩個預售案接棒推出，也宣布大陸投資案「成都涵碧天下」，可說是「十年磨一劍」，也是水到渠成，正好趕上推案的好時機，R4及R6地塊的住宅在今年第1季跟第4季陸續銷售，鄉林已經做好未來五年推案儲備土地量，其中又以雙北地區的都更與合建為主。