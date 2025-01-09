起風了！賴正鎰：土地降價風四起、蛋白房價估跌15%

鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，多數開發商這兩年來購地已經「吃飽飽」，在政府持續打炒房情況下，土地降價風四起，而開發商為保持現金流，今年將會優先去化手頭上的土地，購地數量將會減少，土地交易量預估約減少五成，價格預估降幅15%左右。

他表示，像台中市13期、14期住一之一的土地，原本一坪70萬左右，現在約65萬，一坪約降5萬元。

鄉林今天舉行年終記者會，賴正鎰表示，台灣房地產這兩年房價跳升，在桃園以南到高雄外圍部分地段漲幅高達300%，但反觀雙北地區只漲了30%，相對溫和許多，在剛性與換屋需求下，雙北房市今年維持穩定。

賴正鎰說，因為即將徵收碳費，建築材料與建築成本仍在上漲，在台北的RC結構每坪造價已經漲到25萬元以上，21樓以上的SRC結構建築成本每坪更突破30萬元。

其餘各縣市RC結構也要15萬元，SRC建築每坪則將近要25萬元左右。建築成本持續上漲，加上第七波金融貸款與信用管制政策後，房市明顯降溫且融資貸款的金融趨於平穩，已經達到政府打炒房的目的，他預估應該不會有第八波打房政策。

基於建築成本持續上漲，他認為多數開發商都會保守經營，甚至中小型建商會拋售土地。他預估部分蛋白區的房價可能將有10至15%的降幅，去年全國總推案量約2.4兆元，他推估今年推案總量約減3成，總銷剩1.8兆元。