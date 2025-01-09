企業迎戰全球ESG浪潮 信義房屋「大師說倫理線上講堂」開講

隨著ESG成為全球趨勢，企業倫理亦成為企業經營的重要課題，企業經營模式正經歷深刻的轉型與挑戰。為助力企業在新時代中同時掌握ESG與企業倫理，信義文化基金會攜手中華企業倫理教育協進會共同推出線上講座─「大師說倫理線上講堂」。被譽為台灣管理學之父的教授許士軍擔任主講，並由中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華主持，透過許士軍的觀察與經驗，分享ESG與企業之間關係的獨到見解，以及企業面對ESG在未來的變化與發展，所需要具備的心態與準備。

胡秀華認為，許士軍在管理學界有半世紀以上經驗，同時在企業經營和社會責任領域上也有深遠影響力，許士軍的親自講授，有效幫助企業及個人了解現今ESG與企業倫理的觀念的重要性，帶領觀眾洞察ESG的未來，引領企業乃至教育工作者深入了解如何在教育、職場中融入ESG理念，幫助企業提前做好準備，迎接未來挑戰。

線上講座以三大核心主題完整解析ESG與企業經營，每集聚焦一項關鍵議題，第一集講述「ESG對企業經營的長期影響與挑戰」，深入剖析ESG對企業經營的長期影響，探討企業如何調整經營策略，並在環境、社會與公司治理之間取得平衡，不僅講解ESG的基礎概念，還提供具體的企業實例和應對策略，包括ESG如何影響企業的經營模式、如何將ESG融入企業核心以實現雙贏、ESG如何改變財務報表和資訊揭露的需求。

第二集則是「利害關係人資本主義與企業社會責任的平衡」，內容將探索利害關係人資本主義的精髓，揭示企業該如何在短期財務回報和長期社會效益之間取得平衡。包括利害關係人資本主義的基本概念及其對企業的影響、如何平衡短期財務回報與長期社會效益、數位科技助力實現多方利益的協調案例。

第三集則是「ESG的未來發展與教育的角色」本集將探討ESG未來發展趨勢，並提出企業與教育機構的具體應對策略，主題包括預測未來ESG變化趨勢，企業應如何提前布局、教育在培養具備可持續思維的未來領導者中的關鍵作用、政府政策如何支持企業邁向永續發展。

內容可自以下連結收看

第一集：ESG對企業經營的影響與挑戰：（https://www.youtube.com/watch?v=YDGRc_CU6ig）

第二集：利害關係人與企業社會責任的平衡：（https://www.youtube.com/watch?v=DnhPuejtGr4）

第三集：ESG的未來發展與企業倫理教育養成：（https://www.youtube.com/watch?v=4LcvlHK3rkE）