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巨大新任執行長劉素娟：持續讓自行車王國美譽發光

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巨大新任領導團隊董事長劉湧昌（左）、執行長劉素娟首次公開說明未來計畫與未來看法。記者／邱馨儀攝
巨大新任領導團隊董事長劉湧昌（左）、執行長劉素娟首次公開說明未來計畫與未來看法。記者／邱馨儀攝

巨大（9921）集團第三任領導團隊已於2025年1月1日就任，劉湧昌（Young Liu）正式接任董事長，劉素娟（Phoebe Liu）升任執行長，開啟集團穩健傳承與敏捷創新的里程碑。9 日，巨大集團於總部舉辦新領導團隊媒體見面會，劉湧昌與劉素娟向外界正式發布集團未來願景與策略計畫，攜手引領巨大集團邁向下一個成長階段，為集團續寫輝煌篇章。

董事長劉湧昌在擔任執行長期間，憑藉豐富的產業經驗及卓越的領導能力，帶領巨大集團實現多項重大指標，鞏固了從研發、製造直至銷售的完整價值鏈運作基石，為集團的長遠發展奠定了堅實的基礎。劉素娟自 2005 年加入巨大集團以來，歷經多項不同職務歷練，奠下深厚的產業實務經驗與根基，尤其是在品牌推廣及市場拓展方面，展現了敏銳的洞察力與傑出的管理能力。劉素娟表示：「進入巨大集團後，我肩負的不僅是職責，更是對集團願景與文化的承諾與推動。」

展望未來，他們也對巨大集團多項創新驅動成長引擎充滿信心，包括製造廠的智動化、匈牙利廠與越南廠的建置，將更強化製造供應實力；透過 Liv 女性品牌與 CADEX 高端零組件品牌，持續拓展新客群；E-bike 電動車、DCF 動態智能 Fitting 系統、量產客製化等產品與服務方案，將協助消費者提升騎乘體驗；而回收材製產品與認證二手車運營則是集團回應 ESG 浪潮的全新投入。上列多項方案勢必成為集團建構自行車騎行生態圈（ecosystem）的利器，也是未來驅動業績成長的有力引擎。

巨大 自行車 董事長 願景

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