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iRent 蒐集個資爭議 和運需補正資料釐清事實

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對iRent蒐集個資爭議，公路局臺北市區監理所8日聯合資訊、政風及委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所等相關人員對和運公司進行行政檢查，和運公司於查核時雖有初步說明，但未能於當下提供相關佐證資料，該所已要求和運公司於1月17日前補正資料，以釐清是否和運公司有違反個人資料保護法或消費者保護法等規定。

公路局指出，該所認為針對和運公司將消費者個人資料分享給關係企業使用部分，雖有經當事人同意，惟其合理性與必要性並不明確，為避免爭議，和運公司承諾立即將消費者個人資料上傳至其集團內共同行銷資料系統功能關閉。

此外，公路局說，該公司也提到，因其關係企業使用irent個資須每次提出申請，僅供單次需求使用無法提供永久保存使用，該系統功能關閉後，其關係企業亦無法使用既有資料庫資料，確保民眾資訊安全，該公司並承諾後續將調整「隱私權條款」顯示方式，針對資訊是否同意關係企業共享部分採用勾選方式，讓消費者可自行選擇。

公路局表示，今日臺北市區監理所查核重點在於確認和運公司個資蒐集項目是否合理必要、個資轉移是否有經民眾同意並明確表示，和運公司於查核時雖有初步說明，但未能於當下提供相關佐證資料，該所已要求和運公司於114年1月17日前補正資料，並將於公路局委外資訊廠商達文西個資暨高科技法律事務所提供法律意見後，責請臺北市區監理所立即辦理複查，以釐清是否和運公司有違反個人資料保護法或消費者保護法等規定。

外資 消費 達文西

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