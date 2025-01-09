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上緯與印度Adani簽MOU 合作開發印度首座可回收風場

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
上緯投控總經理蔡孝德（左）與 Adani營運長 Milind Kulkarni簽署合作備忘錄，雙方攜手建設印度首座可回收風場，這將成為印度風能發展之重要里程碑。照片提供／上緯投控
上緯投控總經理蔡孝德（左）與 Adani營運長 Milind Kulkarni簽署合作備忘錄，雙方攜手建設印度首座可回收風場，這將成為印度風能發展之重要里程碑。照片提供／上緯投控

上緯投控（3708）8日與 Adani（Adani New Industries Limited）簽署合作備忘錄，雙方攜手建設印度首座可回收風場，這將成為印度風能發展之重要里程碑。印度作為全球第四大風電裝機國，正致力實現於2030年前風電裝機容量達到140GW的目標。

此項目將進一步支持印度風能產業快速增長，共同邁向淨零碳排的綠色永續未來。Adani計劃於2025年完成可回收樹脂認證（SWANCOR EzCiclo），並使用EzCiclo可回收環氧樹脂系統生產環保可回收風力葉片。同時，上緯將為 Adani提供全面回收技術以及測試服務，進而有效利用退役葉片實現全面循環經濟目標。

上緯投控總經理蔡孝德表示：「我們很榮幸與Adani攜手合作，並共同實現印度第一座大型商業化可回收風場，這一項目不僅是對風能產業的突破，更是我們對全球永續發展承諾的最佳體現。」並對於Adani營運長Milind Kulkarni的支持表達感謝。與此同時上緯投控總經理蔡孝德和Adani營運長Milind Kulkarni一致認同；此次合作僅是雙方長期夥伴關係的開端，未來Adani與上緯將以此為基礎，進一步拓展合作規模，攜手打造亞洲區最大可回收風場，助力全球風電市場樹立嶄新標竿，攜手各界共創永續未來，持續引領綠色能源領域的新篇章。

Adani New Industries Limited（ANIL）為阿達尼集團旗下專注於清潔能源的子公司，致力於推動綠色氫氣、風能、太陽能及能源儲存的全面發展，為全球淨零碳排放目標提供創新解決方案。

上緯投控總經理蔡孝德（左五）與 Adani營運長 Milind Kulkarni（左六）簽署合作備忘錄，此次合作僅是雙方長期夥伴關係的開端，未來 Adani與上緯將以此為基礎，進一步拓展合作規模，攜手打造亞洲區最大可回收風場。照片提供／上緯投控
上緯投控總經理蔡孝德（左五）與 Adani營運長 Milind Kulkarni（左六）簽署合作備忘錄，此次合作僅是雙方長期夥伴關係的開端，未來 Adani與上緯將以此為基礎，進一步拓展合作規模，攜手打造亞洲區最大可回收風場。照片提供／上緯投控

上緯 印度 風電

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