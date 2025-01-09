2024北台灣推案量衝1.5兆元 創歷史新高

住展雜誌發布，2024年北台灣新成屋、預售屋住宅推案量達逾1.5兆元，年增38.7%，創歷史新高，其中北北桃三都推案3926.9至5514.4億元，年增45.7%至55%，而基隆市因為比較基期低，去年推出288.2億元，年增達220.3%，新竹地區與宜蘭地區則逆勢衰退，年減各為12.6%與22.7%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，2024上半年股市奔騰兩萬點的帶動下，資金潮湧入房市，情勢一片大好，各地屢傳快銷捷報，區域房價頻刷新行情，建商積極進場，加上2023年不少延後推案的共伴效應，推案量在上半年就來到歷年新高。

雖然下半年有銀行房貸滿水位危機、央行第七波打炒房政策放大絕雙重打擊，建商、代銷卻因早已規劃的推案成本難說停就停，不得不推的結果再加溫全年案量。

觀察各縣市表現，住宅量體一哥的新北市，去年推案量5514.4億元，居北台之首，不減風采，年增為45.7%，逾百億元共8案，資優推案區是三重區與林口區，推案量分別為千億元、800多億元，近年三重區建案大舉進駐仁義、重陽、二重疏洪道兩側重劃區，以及舊市區，聲勢迄今不墜；林口區則有AI與媒體園區概念，兼之商場話題，開發區不斷擴大，都令建商樂觀搶進。

首都台北市方面，房價居高不下也彰顯資產抗跌性，建商對於買氣有信心，去年推案量為4026.1億元，年增55%，助攻主力的百億元大案共6案，以文山區的「元利四季莊園」最搶眼，首波亮相就估總銷600億元。文山區亦拿下2024年台北市推案量寶座，約900多億元，除了「元利四季莊園」外，還有「信義富境」、「將捷旅境」等指標案共襄盛舉。

桃園市去年推案量3926.9億元，年增46.3%，成績不俗，百億大案共4案，區域上，桃園區與中壢區各推出了800多億元的量能，乃各行政區之冠，建商看好與雙北的比價效益，以及區域建設、機能逐步到位，包括中路、小檜溪、青埔、A20興南站、過嶺等地都見話題新案，拉抬出量體。

基隆市因2023年的推案太少，雖然去年推案量僅288.2億元，但年增220.3%，亮點是暖暖區的百億大案「甲山林城上城2-美麗上城」，一案撐起基隆半邊天，在鄰近新北、價格親民，未來還有捷運題材等優勢，吸引建商興案，白天鵝、興富發接力推出指標案也印證後況可期。

相對之下，熱門房市區新竹地區量體走衰，2024年推案量1492.7億元，年減12.6%，一方面在於前年在東區、竹北、竹東各有新案推出八、九十億元，甚至破百億元量體，去年則僅總銷90億元的東區「春福承曦」，其餘指標案皆低於80億元，顯見落差。另一方面是核心東區開發飽和，而竹北建商又惜推，其餘外圍區域行情較低，推案不易創量。

宜蘭地區2024年只有一案超過10億元，前年還有三案，本就為二線城市，加上雪隧的塞車劣勢，與大眾運輸系統建設尚未到位，與雙北的地緣關係趨弱，去年上半年大環境熱潮亦與他無關，反而下半場利空還雪上加霜，純粹為區域型房市，發展有限。