快訊

20歲職籃新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！球隊宣布禁賽

不是愈大顆愈好，專家教新鮮草莓這樣挑！洗草莓1禁忌動作，恐吃進農藥、維生素C流失

林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

不動產投資小心「4是而非」！恐被地面師鎖定了 新北出招對付

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北地政主動出擊進行關懷提問，防堵詐騙集團犯行。圖／新北市地政局提供
新北地政主動出擊進行關懷提問，防堵詐騙集團犯行。圖／新北市地政局提供

新北市政府表示，為遏止「地面師」鎖定擁有不動產的民眾，以「假投資真詐騙」手法，以保證高報酬為誘餌，誘使被害人抵押不動產貸款進行投資，新北市即日起啟動私人抵押權設定關懷機制。

此一關懷機制是，各地政事務所受理私人抵押權設定案件時，除就到場申辦案件的所有權人提示相關風險及注意事項，對於未到場的所有權人也會去電確認並關懷詢問，必要時協助報警等措施。

新北市地政局長汪禮國表示，國內已發生多起「地面師」詐騙案件，詐團勾結嫻熟不動產的不肖份子，利用似是而非話術、人性弱點，被害人不了解地政登記業務辦理流程，操控受害人，一步步「詐」乾被害人的畢生積蓄及不動產。

他表示，高風險受騙特徵為「4是而非」，包括第一是，「是」私人設定抵押權登記案件、第二是，所有權人「是」60歲以上。

第三是，「是」連件申辦預告登記或信託登記、第四是，「是」抵押權設定契約書附流抵約定條款，至於「非」，則是「非」屬設定過抵押權的不動產。

汪禮國表示，民眾若發現自身符合以上特徵，建議在向地政事務所送件前審慎考慮，多與家人討論或撥打165向專業人員諮詢尋求協助。

新北市地政局地籍科科長王珮榕說明，為配合高風險案件關懷提問機制，使地所承辦人員有足夠時間確認所有權人的真意並進行關懷，私人之抵押權設定案件處理期限由原本的2日延長為3日，預告登記則由1日延長為2日，希望所有權人在送件申辦前能夠提高警覺、審慎思考，如有任何疑慮，可隨時向地政機關詢問。

詐騙 預告登記

延伸閱讀

新北春聯「蛇福泰吉」 瑞芳區公所開放索取

席開53桌 新北汐止厚德里連9年邀長輩吃尾牙

新北辦黑白切大賽以豬肉為主題 總獎金50萬元

新北男童未寫功課遭關陽台處罰 社工介入關懷

相關新聞

饗饗爆食物中毒…同集團的「旭集」照樣去吃！ 股添樂：會是近期最乾淨、體驗最好的

饗賓集團旗下品牌，一個人要價近2000的「饗饗」昨天爆發疑似食物中毒事件，剛好我今天要去吃旗下另一個品牌「旭集」。

1.5兆元！北台住宅推案創史高 這區跌破眼鏡

住展雜誌統計，2024年北台灣新成屋、預售屋住宅推案量來到逾1.5兆元，創史上新高，其中北北桃三都推案年增45%至55%...

不動產投資小心「4是而非」！恐被地面師鎖定了 新北出招對付

新北市政府表示，為遏止「地面師」鎖定擁有不動產的民眾，以「假投資真詐騙」手法，以保證高報酬為誘餌，誘使被害人抵押不動產貸...

實現永續發展 中小企轉型 執行力是關鍵

中小企業轉型的目的在實現永續發展，而任何轉型的決策核心在於商業模式的創新，無論是重新定位市場、開發新產品或服務，還是轉向新的銷售管道，這些策略都需要強大的變革執行力來落地...

保瑞集團與新加坡DotBio公司合作 助攻癌藥CMC製程開發

保瑞（6472）旗下生物製劑事業體保瑞生技（Bora Biologics）19日宣布，將與專精新世代抗體療法的新加坡生技...

醫砸2千萬蓋護理之家 被笑賠錢...揭長照「中霸天」崛起之路：青松為何選此時上市？

長照服務的需求隨著人口老化節節升高，如今，台灣長照產業邁入規模為王的競爭格局；產業龍頭、老字號等業者持續拓展服務版圖，一場搶人才、搶案源的大戰正鳴槍起跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。