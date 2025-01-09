不動產投資小心「4是而非」！恐被地面師鎖定了 新北出招對付

新北市政府表示，為遏止「地面師」鎖定擁有不動產的民眾，以「假投資真詐騙」手法，以保證高報酬為誘餌，誘使被害人抵押不動產貸款進行投資，新北市即日起啟動私人抵押權設定關懷機制。

此一關懷機制是，各地政事務所受理私人抵押權設定案件時，除就到場申辦案件的所有權人提示相關風險及注意事項，對於未到場的所有權人也會去電確認並關懷詢問，必要時協助報警等措施。

新北市地政局長汪禮國表示，國內已發生多起「地面師」詐騙案件，詐團勾結嫻熟不動產的不肖份子，利用似是而非話術、人性弱點，被害人不了解地政登記業務辦理流程，操控受害人，一步步「詐」乾被害人的畢生積蓄及不動產。

他表示，高風險受騙特徵為「4是而非」，包括第一是，「是」私人設定抵押權登記案件、第二是，所有權人「是」60歲以上。

第三是，「是」連件申辦預告登記或信託登記、第四是，「是」抵押權設定契約書附流抵約定條款，至於「非」，則是「非」屬設定過抵押權的不動產。

汪禮國表示，民眾若發現自身符合以上特徵，建議在向地政事務所送件前審慎考慮，多與家人討論或撥打165向專業人員諮詢尋求協助。

新北市地政局地籍科科長王珮榕說明，為配合高風險案件關懷提問機制，使地所承辦人員有足夠時間確認所有權人的真意並進行關懷，私人之抵押權設定案件處理期限由原本的2日延長為3日，預告登記則由1日延長為2日，希望所有權人在送件申辦前能夠提高警覺、審慎思考，如有任何疑慮，可隨時向地政機關詢問。