1.5兆元！北台住宅推案創史高 這區跌破眼鏡

住展雜誌統計，2024年北台灣新成屋、預售屋住宅推案量來到逾1.5兆元，創史上新高，其中北北桃三都推案年增45%至55%，新竹地區則出人意外逆勢衰退，年減達12%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，2024上半年在股市兩萬點帶動下，資金湧入房市，各地屢傳快銷捷報，區域房價頻刷新行情，建商積極進場，加上2023年不少延後推案的「共伴效應」，推案大爆量。

下半年雖有銀行房貸滿水位危機、央行第七波打炒房政策放大絕雙重打擊，但建商、代銷卻因早已規劃的推案成本難說停就停，不得不推的結果再加溫全年案量。

觀察各縣市表現，新北市去年推案量5514億元，居北台灣之首，年增為45%，共計8案破百億元帶動量能，推案熱區是三重區與林口區，前者推破千億元，後者有八百多億元。

三重區近年建案大舉進駐仁義、重陽、二重疏洪道兩側重劃區，以及舊市區，聲勢迄今不墜；林口區則有AI與媒體園區概念，兼之商場話題，開發區不斷擴大，令建商大舉搶進。

台北市去年推案量為4026.1億元，年增55%，百億元大案計6案，以文山區的「元利四季莊園」最搶眼，首波亮相就估有600億元總銷，文山區亦拿下2024年台北市推案量寶座，約九百多億元，除了「元利四季莊園」外，還有「信義富境」、「將捷旅境」等指標案共襄盛舉，蛋白區房市一點都不淡。

桃園市去年推案量3926億元，年增46%，成績不俗，四案破百億元，分別為中路重劃區的「悦讀伊頓」、客運園區的「璟都航空城」，與A7重劃區的「富宇富御」、「鴻築捷市閱」。

基隆市出現220%的年增幅，不過總量僅288億元，去年亮點是暖暖區的「甲山林城上城2-美麗上城」，破百億元的量能，一案撐起基隆半邊天，在鄰近新北、價格親民，未來還有捷運題材等優勢下持續吸引建商推案。

新竹地區2024年推案量1492億元，年減12%，去年則僅東區「春福承曦」有90億元總銷，其餘指標案皆低於80億元，主要原因是核心東區開發飽和，竹北建商又惜推，其餘外圍區域行情較低，推案不易創量。