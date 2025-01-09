保瑞集團與新加坡DotBio公司合作 助攻癌藥CMC製程開發

保瑞（6472）旗下生物製劑事業體保瑞生技（Bora Biologics）19日宣布，將與專精新世代抗體療法的新加坡生技公司DotBio Pte. Ltd. （DotBio）合作，共同推進其針對未公開癌症標的的核心潛力藥物DB007的開發與製造。雙方合作將加速DotBio三特異性抗體用於治療癌症的關鍵CMC製程開發。

保瑞生技將以位於新竹竹北市，佔地4,500平方公尺的卓越研發製造中心，支持DotBio核心產品中最關鍵的化學、製造與品質管制（CMC）策略，協助其順利推進至臨床開發階段。

保瑞集團董事長兼執行長盛保熙表示，保瑞生技提供客戶量身打造的開發與製造方案，為客戶的開發計畫提供從頭到尾的完整支援。公司的的竹北大分子廠區已全面投入運作，專業團隊為高良率的製程、完善的專案管理準備就緒，團隊相信我們將能以最有效率的服務成功協助客戶開發各類高挑戰性的分子。

DotBio創辦人兼執行長Ignacio Asial表示，該公司選擇保瑞生技作為開發夥伴，是重視他們在早期生物製劑開發的專業能力，以及在多特異性抗體高良率製造的優異實績。保瑞生技位於台灣的早期臨床製造中心，與DotBio現在的IND開發階段十分契合，保瑞位於美國的商業量產製造廠區與充填廠，則能支持DotBio實現為全球患者提供治療的目標。非常期待與保瑞這樣的亞洲頂尖CDMO合作夥伴攜手合作。

保瑞生技的竹北廠提供早期藥物研發支援、候選分子篩選、體外試驗、生化及物理分析，以及各種複雜蛋白質的製備與純化，例如單株抗體、雙特異性及多特異性抗體，以及其他重組蛋白等研究使用。