饗饗爆食物中毒…同集團的「旭集」照樣去吃！ 股添樂：會是近期最乾淨、體驗最好的
＊原文發文時間為1月8日
饗賓集團旗下品牌，一個人要價近2000的「饗饗」昨天爆發疑似食物中毒事件，剛好我今天要去吃旗下另一個品牌「旭集」。
同行友人問我，要不要考慮取消？
我說，你放心好了，今天的旭集，應該會是近期最乾淨、整體體驗最好的一天。
果不其然，今天的生食特別鮮甜。
又一次完美詮釋了「別人恐懼我貪婪」、「危機入市」的操盤心法。
說也奇怪，饗賓集團過去也算是食安資優生，怎麼2025年才剛要準備上興櫃就出包。
在此誠摯建議與「乖乖」合作，出一款限定版「饗賓乖乖」，最好做成放大版人偶，爾後就放在大門入口處，一方面鎮邪，一方面還能拍照打卡充當吉祥物。
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