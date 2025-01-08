愛山林獵地不踩煞車！與好朋友豪砸36億買高雄三裕木業萬坪廠房及土地

AI科技如火如荼發展，看好科技大廠南移，帶動高雄房市，愛山林（2540）砸12億元大獵地。愛山林8日表示，公司與好友們一同購置高雄市大寮區磚子磘段3895地號等38筆土地及251建號等29筆建物及其附屬建物，土地面積共19,447.46坪，交易總金額為36億元，其中愛山林持有3分之1，交易金額為12億元，交易人為三裕木業。

愛山林表示，公司購地瞄準科技產業帶動的人口紅利區，此次買下的為三裕木業的高雄土地及廠房，該塊土地使用分區為工業區，目前還沒確定是否要變更為住宅區、開發成住宅產品，總之，會先放著，成為庫存土地，適當時機後再進一步決定開發規劃。

事實上，愛山林購地向來精準，且擅長大規模的開發計畫，像是位在寶山的新竹帝寶就是早期以數十億元購地，如今總銷已經達逾千億元。愛山林董事長祝文宇先前就指出，公司的優勢是代銷做很久，所以對市場相當清楚，對土地選擇有方向也精準，許多潛力地段都是愛山林先行布局，在人口進駐後，區域發展得愈來愈好，房價也成長較快，所以消費者都住得很開心。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，儘管近期房市走冷，但對大型建商來說，房市降溫時，土地市場也會降溫，此時反而是議價的好時機，只要有購地補庫存的需求，仍會積極獵地。