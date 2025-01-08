快訊

邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

三井台中港 OUTLET PARK 正月迎春祭 最高7%大回饋

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
皮克斯主題造景以《怪獸電力公司》，重現毛怪與大眼仔在電影中經典的房門場景。業者提供
皮克斯主題造景以《怪獸電力公司》，重現毛怪與大眼仔在電影中經典的房門場景。業者提供

喜迎小龍年，三井台中港OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1月10日至2月9日熱鬧開跑！此次除了長達31天的3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。

消費者只需動動手指加入APP會員，就有機會再享最高7%點數大回饋、點數3倍贈、聯名滿額禮、開運搶紅包等好康，從年前採買開始就大省荷包，超豐富優惠拿到手軟。

目前，三井在台中地區共有「台中港OUTLET PARK」及「Shopping Park LaLaport台中」等兩座大型購物商場，其中「台中港OUTLET PARK」去年業績累計60億元、年增3.4%，「Shopping Park LaLaport台中」業績則達79億元，兩店合計締造139億元營收。

三井台中港OUTLET PARK表示，1月10日至1月19日期間，APP會員單筆消費滿1萬元贈500點、滿3萬元贈1,800點、滿5萬元贈3,500點，回饋率最高達7%，買越多省越多。緊接著在1月25日至2月2日春節連假期間，凡單筆消費滿3,000元，可享會員點數三倍贈。

同時，APP會員於指定時間消費滿額，還可再把限量的「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，或是知名插畫家「小高潮色計事務所」合作的開運紅包等聯名贈禮帶回家。

另一方面，台中港店還加碼「開運發財金」。此次與台中廣天宮、南投草屯敦和宮等知名財神廟合作，初一至初四APP會員有機會可領取過爐加持的「開運發財金」。此外，APP會員於指定日期消費滿額，再加贈折價券。

春節期間，台中港店也將舉辦包括太鼓和互動表演等走春活動。同時，可愛又好拍的皮克斯主題造景也將迎來新夥伴，此次以《怪獸電力公司》為主題，重現毛怪與大眼仔在電影中經典的房門場景，讓大小朋友沉浸於暖心氛圍之中，陪伴顧客的走春時光。

三井台中港OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1月10日至2月9日熱鬧開跑。業者提供
三井台中港OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1月10日至2月9日熱鬧開跑。業者提供

APP 消費 開運

延伸閱讀

輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

台中港三井Outlet機車停車場遭人縱火 犯嫌送草療防治

年末最強促銷 日曜天地OUTLET「全民運動月」27日登場

「可不可x玩具總動員」超強聯名亮相！10款活動杯身、3款經典飲品、6大超Q周邊一次看

相關新聞

響應無紙化 京站推永續「無袋日」

京站時尚廣場推出「綠永續無袋日」活動，會員於活動日不限金額消費且自備環保袋，即可獲得點數兩倍回饋，以實質優惠鼓勵綠色消費...

全家攻年節商機 年菜預購至大年初五

時近農曆新年，全家（5903）搶攻節慶商機。全家指出，2025年農曆春節較往年提前，帶動年菜預購、伴手禮盒等銷售走揚，F...

台塑開餐廳！不僅「FB Kitchen」 年底高雄還有新品牌要亮相

台塑生醫跨足餐飲市場，由台塑集團創辦人王永慶女兒王瑞瑜以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出餐飲...

Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋創新高

Global Mall去年在會員經營力、線上線下服務串聯助攻，加上新櫃改裝效益帶動下，業績續創新高，業績成長5%，會員數...

寒流經濟迎來消費熱潮 超商雙雄搶「暖」商機

9日全台將迎入冬以來最強寒流，氣溫驟降帶動抗寒商品需求激增，為便利商店業者注入商機。全家（5903）與統一超（2912）...

LUXGEN n⁷人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績勁翻3倍

格上租車旗下品牌格上訂閱車，在淨零減碳趨勢下，2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期，加大力道投入7款電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。