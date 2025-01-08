三井台中港 OUTLET PARK 正月迎春祭 最高7%大回饋

喜迎小龍年，三井台中港OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1月10日至2月9日熱鬧開跑！此次除了長達31天的3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。

消費者只需動動手指加入APP會員，就有機會再享最高7%點數大回饋、點數3倍贈、聯名滿額禮、開運搶紅包等好康，從年前採買開始就大省荷包，超豐富優惠拿到手軟。

目前，三井在台中地區共有「台中港OUTLET PARK」及「Shopping Park LaLaport台中」等兩座大型購物商場，其中「台中港OUTLET PARK」去年業績累計60億元、年增3.4%，「Shopping Park LaLaport台中」業績則達79億元，兩店合計締造139億元營收。

三井台中港OUTLET PARK表示，1月10日至1月19日期間，APP會員單筆消費滿1萬元贈500點、滿3萬元贈1,800點、滿5萬元贈3,500點，回饋率最高達7%，買越多省越多。緊接著在1月25日至2月2日春節連假期間，凡單筆消費滿3,000元，可享會員點數三倍贈。

同時，APP會員於指定時間消費滿額，還可再把限量的「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，或是知名插畫家「小高潮色計事務所」合作的開運紅包等聯名贈禮帶回家。

另一方面，台中港店還加碼「開運發財金」。此次與台中廣天宮、南投草屯敦和宮等知名財神廟合作，初一至初四APP會員有機會可領取過爐加持的「開運發財金」。此外，APP會員於指定日期消費滿額，再加贈折價券。