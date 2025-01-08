快訊

邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

台中新光三越設計藝廊 程予希 mirror mirror 藝術展開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
金獎女星程予希在台中新光三越設計藝廊舉辦「程予希mirror mirror藝術展」。記者宋健生/攝影
金獎女星程予希在台中新光三越設計藝廊舉辦「程予希mirror mirror藝術展」。記者宋健生/攝影

金獎女星程予希即日起至3月31日，在台中新光三越7樓Deco Gallery設計藝廊舉辦「程予希mirror mirror藝術展」。台中新光三越邀請消費者來時尚藝廊，欣賞程予希帶來沉浸式的視覺饗宴。

台中新光三越表示，這是程予希第一次在中部舉辦個人藝術展，透過「mirror mirror」的命名，「鏡子」所帶來的涵義，不僅是能夠透過照鏡子來看到自己的樣貌，也是想呈現和自己的對話過程。

這次共展出14件作品，更有4件是為中部展覽首度曝光的新作 (光、曬、蛻變、少女心)。其中「少女心」是這次主視覺作品，程予希說：「創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去鑽研與投入。」

「少女心是不分任何年齡階段的，希望透過這幅畫作，讓每個人再次找到屬於自己最熱愛的事務。」程予希在創作時，透過壓克力油畫筆的顏料，揮灑內心乍現的靈感，透過顏料色彩堆疊，也展現更真實的自我世界。

「少女心」是這次主視覺作品，程予希說：創作很像是用顏料跟畫布談戀愛。記者宋健生/攝影
「少女心」是這次主視覺作品，程予希說：創作很像是用顏料跟畫布談戀愛。記者宋健生/攝影

新光三越 程予希

延伸閱讀

台中百貨新春福袋將開搶 最大獎1克拉鑽戒值52萬元

日警查駭客組織Mirror Face 疑與中國大陸政府有關

程予希開年爆喜訊！少女心深情告白：不管做什麼都愛

家正婦集合！新光三越攜手中華隊鐵捕林家正擔綱春節大檔宣傳大使

相關新聞

響應無紙化 京站推永續「無袋日」

京站時尚廣場推出「綠永續無袋日」活動，會員於活動日不限金額消費且自備環保袋，即可獲得點數兩倍回饋，以實質優惠鼓勵綠色消費...

全家攻年節商機 年菜預購至大年初五

時近農曆新年，全家（5903）搶攻節慶商機。全家指出，2025年農曆春節較往年提前，帶動年菜預購、伴手禮盒等銷售走揚，F...

台塑開餐廳！不僅「FB Kitchen」 年底高雄還有新品牌要亮相

台塑生醫跨足餐飲市場，由台塑集團創辦人王永慶女兒王瑞瑜以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出餐飲...

Global Mall春節檔期開跑 多元回饋、福袋創新高

Global Mall去年在會員經營力、線上線下服務串聯助攻，加上新櫃改裝效益帶動下，業績續創新高，業績成長5%，會員數...

寒流經濟迎來消費熱潮 超商雙雄搶「暖」商機

9日全台將迎入冬以來最強寒流，氣溫驟降帶動抗寒商品需求激增，為便利商店業者注入商機。全家（5903）與統一超（2912）...

LUXGEN n⁷人氣旺 帶動格上電動車訂閱車業績勁翻3倍

格上租車旗下品牌格上訂閱車，在淨零減碳趨勢下，2024年積極擴展電動車訂閱，推出3+n個月彈性租期，加大力道投入7款電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。