台中新光三越設計藝廊 程予希 mirror mirror 藝術展開展

金獎女星程予希即日起至3月31日，在台中新光三越7樓Deco Gallery設計藝廊舉辦「程予希mirror mirror藝術展」。台中新光三越邀請消費者來時尚藝廊，欣賞程予希帶來沉浸式的視覺饗宴。

台中新光三越表示，這是程予希第一次在中部舉辦個人藝術展，透過「mirror mirror」的命名，「鏡子」所帶來的涵義，不僅是能夠透過照鏡子來看到自己的樣貌，也是想呈現和自己的對話過程。

這次共展出14件作品，更有4件是為中部展覽首度曝光的新作 (光、曬、蛻變、少女心)。其中「少女心」是這次主視覺作品，程予希說：「創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去鑽研與投入。」