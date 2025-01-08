台中新光三越設計藝廊 程予希 mirror mirror 藝術展開展
金獎女星程予希即日起至3月31日，在台中新光三越7樓Deco Gallery設計藝廊舉辦「程予希mirror mirror藝術展」。台中新光三越邀請消費者來時尚藝廊，欣賞程予希帶來沉浸式的視覺饗宴。
台中新光三越表示，這是程予希第一次在中部舉辦個人藝術展，透過「mirror mirror」的命名，「鏡子」所帶來的涵義，不僅是能夠透過照鏡子來看到自己的樣貌，也是想呈現和自己的對話過程。
這次共展出14件作品，更有4件是為中部展覽首度曝光的新作 (光、曬、蛻變、少女心)。其中「少女心」是這次主視覺作品，程予希說：「創作很像是用顏料跟畫布談戀愛，無論追求什麼，如果能保有那份悸動與少女心，就非常值得去鑽研與投入。」
「少女心是不分任何年齡階段的，希望透過這幅畫作，讓每個人再次找到屬於自己最熱愛的事務。」程予希在創作時，透過壓克力油畫筆的顏料，揮灑內心乍現的靈感，透過顏料色彩堆疊，也展現更真實的自我世界。
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